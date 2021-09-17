運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，家裡若有孕婦就不要搬家動土、改動床位，要特別注意光線是否充足，外出時也要避開禁忌地點，如此一來就能更順利度過孕期，生下健康的寶寶。

▍1.不宜搬家動土

女性懷孕期間，不宜搬家動土，或在家裡進行大規模裝潢改造，因為環境的轉換，會使得周圍的氣場、空氣、光線、聲音都發生變化，容易觸動胎神，對胎兒產生負面影響。其實，在某個環境下能夠懷孕，說明這樣的環境風水正好，是不用隨意變更的。

▍2.不宜改動床位

床位與搬家動土的原理相同，隨意變動都是容易驚擾到胎神的，所以不宜更換床位。孕期床的風水與平時無異，注意不要有尖角對沖，上方不要有橫梁，鏡子要不對床，同時，床鋪被單要經常保持整潔，床下面不要堆放雜物，特別是金屬物品，免得擾亂氣場，床周邊的裝飾也要以溫和氣氛為主。

▍3.注意光線明亮

過於昏暗的房屋容易給人帶來負面情緒，孕婦的情緒本來就比較敏感，所以房間要保證陽光充足、光線明亮，才有利於心情暢快。如果屋內光線陰暗，還會導致房子氣溫低、濕氣重，使孕婦身體易出狀況，影響胎兒健康。

▍4.外出的禁忌

孕婦不宜遠行旅遊，免得一路顛簸有傷元氣，平時遠離那些陰氣重的地方，注意自身保暖。孕婦不建議參加葬禮，免得穢氣和煞氣傷及胎兒，但丈夫可以自行前往，參加葬禮可以累積福德，不過葬禮結束後不要直接回家，要在人多的地方逛一逛散去身上多餘的陰氣，回家立刻洗澡、換衣服，即可安然無恙。

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