嘉義市近年房市熱絡有目共睹，根據全國不動產企研室觀察實價登錄資訊，發現多筆搶在房地合一2.0上路前的「炒短線」交易，短短數個月內就轉手套利，如友愛商圈兩大指標社區「寶格湛」、「大高巢/夢幻家」，最短4個月內轉賣賺75萬，更出現6個月短線獲利180萬交易，即便需課高額稅率，投資報酬率仍相當不錯。

全國不動產總經理藍怡婷表示，房地合一2.0版拉長「短期交易」重稅期，由持有1年內出售課45%延長至2年內，並將持有逾1年、未滿2年課35%規定，拉長為持有逾2年、未滿5年，讓不少原本想投資2年、僅課徵20%稅率的投資客打退堂鼓，如近期嘉義投資客不到1年內就售出，願意被課高達45%的重稅，就是可能受到新稅制以及疫情影響，認為不適合「長線投資」，短線獲利出場先入袋為安，資金也才能靈活運用。

觀察嘉義市實價登錄資訊，「寶格湛」2筆短線獲利交易都是持有4個月，24.53坪3樓戶在今年1月以485萬元買進、於5月以560萬售出，獲利75萬元；34.14坪5樓戶在去年12月以580萬元持有、於今年4月以650萬元轉手，賺到70萬元價差。「大高巢/夢幻家」也出現2筆炒短線交易，33.66坪6樓戶在去年11月以370萬元買進、今年5月以550萬元脫手，短短6個月就賺了180萬元，獲利最為亮眼；而1樓9.95坪物件也有8個月小賺63萬元的紀錄，報酬率也不差。

全國不動產嘉義港坪店店東侯新一提醒，這些短線交易雖然看似獲利數字亮眼，但扣掉45%重稅與其他成本支出，真正的投資報酬率沒有想像中高，而嘉義房市剛性買盤強，在房地合一2.0上路後，預計炒短線的交易應該會呈現收斂，不動產買賣將轉向長線持有，有助市場更健康。