現今科技發達大家習慣在網路上購物，不僅方便又省時間，現在買房也可以在線上看個仔細，加上最近因為新冠肺炎的影響，網路賞屋風潮更為盛行，在無法出門實體賞屋的情況下，各大線上網站變成看屋的主要管道，網站上不只有照片，現在還有網站有實境找房的服務，可以環景720度查看房屋格局及附近生活圈，就像親臨現場一樣，但是眾多賞屋平台消費者該如何挑選適合的呢？由永慶房屋專家分享線上找房的技巧，幫你節省時間又能找到好物件！

把握兩大挑選原則線上找房好輕鬆

線上找屋平台該怎麼挑選？首先，介面清楚好操作是最基本，乾淨、易搜尋的介面設計能讓消費者簡單輸入地區、坪數等篩選條件，再來則是物件量的多寡，物件量多的平台有更多選擇可以查看、比較，大大增加找到滿意物件的機率，永慶房仲網光是線上物件就超過10萬筆資料，並分佈全台各地區，且是「房仲品牌」中物件量最多的線上平台，尤其光是雙北物件更是高達近2萬件，永慶房屋客法部經理陳繼先表示，現在消費者多會自行在各大房仲網上查看物件，先針對地區有興趣的物件進行一輪篩選，無論是電腦版永慶房仲網還是永慶快搜app都有清楚好操作的篩選介面，搭配與Google地圖結合的實境找房功能，不僅房屋看透透，更能線上認識周遭商圈！

永慶特有「專人導覽」服務超貼心

自己看完實境找房還是不清楚物件的特色在哪怎麼辦？永慶房屋推出創新服務，由專業的經紀人來親自講解房屋特色給你聽，包括周遭生活圈、社區特色到物件格局通通一次說給你聽，專人導覽服務針對物件拍攝詳細的介紹影片，現在無論在永慶房仲網或是永慶快搜app上都有「專人導覽」的新功能，快速帶你對物件多一分了解。

手機的永慶快搜app也非常方便，看到喜歡的物件可以加到「物件追蹤」功能，還能新增備註，讓你隨時作筆記紀錄，同時物件只要有最新消息會第一時間通知你，陳繼先補充，除了人性化的操作介面之外，還有最重要的實價登錄專區，永慶領先政府推出實價登錄3.0，將成交行情揭露至門牌，讓消費者在線上找房時獲得更透明、公開的資訊。

針對買賣房屋、房產最新動態等相關知識，在永慶房仲網及app上也有豐富的房市新聞讓消費者可以快速掌握最新消息，永慶房仲網的「知識」專區針對買方、賣方整理出購屋、售屋所需了解的相關流程、看屋技巧及稅費計算等等，讓消費者對買賣房子多一點認識，輕鬆用永慶房仲網找到理想中的家。