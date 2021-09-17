如何好好分手，顧及雙方的心情，向來是一門學問，搜狐網命理專欄點名，獅子座、摩羯座、雙子座的人面對感情最膽小又自私，他們一旦在心中燃起想分手的念頭，就會變得相當殘忍，還可能先冷戰，再拋棄對方。

▍1.獅子座

獅子座的人直率又善良，心腸很軟，若不喜歡你，就不會主動有過多接觸，以免導致誤會。可是面對分手，獅子座卻會拖拖拉拉，因為他們天生不懂得拒絕，自然不知道該如何開口說分手，所以才會先冷落你，最後拋棄你。其實獅子座非常渴望過上幸福的生活，但若兩人無法成功磨合，他們也很難繼續愛下去。

▍2.摩羯座

摩羯座的人天性沉默寡言，在生活中不愛說話，也不知道該如何説出自己的心事，從這一特徵可看出他們比較害羞，很難拒絕一個人的好意，因此，即使摩羯座對你不再有感覺，他們也不敢開口，只好選擇以冷戰的手段分手。

▍3.雙子座

雙子座的人平時待人友善，對朋友無話不說，非常有義氣，但是他們在感情上卻很無情，如果他們想分手，就會在初期先冷落，到最後才拋棄你，也會故意和其他異性曖昧，透過小手段來刺激你。一旦他們不愛了，就不會考慮對方的感受，永不回心轉意。