行政院長3＋11專案調查報告今天出爐，調查報告指出，指揮中心決策模式並非合議制，而是由指揮官聽取、參酌各任務組、專家學者、相關部會建議及疫情相關資訊後即可執行決策，並非每次決策都需要正式會議或製作書面記錄。對此，民眾黨立委蔡壁如痛批，攸關全國2千3百萬民眾生命、財產安全的邊境檢疫措施，竟然是只憑一張新聞稿，就能隨便更改，根本「荒唐、荒謬，濫權」，質疑疫情指揮官陳時中置台灣於險地，適任嗎？行政院長蘇貞昌是否要一起負責。

蔡壁如指出，政府規定「居家檢疫」是在限制人民的行動自由，必須「於法有據」、「依法辦理」，不能只憑一通電話、一張新聞稿或便條紙亂改；衛福部卻如此的知法玩法，在全球疫情最嚴重的時候，只憑一紙新聞稿，放寬機組人員的防疫管理，蘇貞昌還大為讚賞如此荒唐的行為。

新冠確診者從感染到發病，會有一段潛伏期期間因病毒量較少，潛伏期通常3至5天，最長達14天，這也是一般隔離期為14天的原因，從流行病理學來說，「3天」不能保證抓出潛伏的病毒，連PCR也驗不出來，這是新冠病毒科普小常識，民眾懂，但蔡壁如不懂CDC為何在Alpha全球大爆發之際放寬邊境檢疫，居家檢疫3天又有何依據。

蔡壁如質疑，航空機組人員檢疫，包括居檢天數、外站、機艙防疫等主要是依據「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」辦理，提報CDC審查核可後定案，實際檢疫措施由航空公司執行，民航局監督管理，每次修正會議場次或公文案號清清楚楚，唯獨「3＋11」的決策會議，只有一只新聞稿就辦理。

蔡壁如認為，時至今日追究3＋11是否為破口，社會大眾，民意會給答案。但台灣畢竟是一個法治國家，一切必須依法行政，符合程序正義，就算是防疫也不能濫權，更不容許發生新聞稿防疫這類荒唐至極的事。

蔡壁如要求徹查3＋11新聞稿事件，請衛福部與交通部下周五之前，回覆書面報告，也給國人一個交待。