越來越多民眾透過APP叫外送，還能夠在訂單備註店家客製化要求，相當輕鬆方便，不過一位民眾近日點了一份牛排外送，特別備註「可以不給醬」，收到餐點時卻崩潰了。網友見到「肉浮醬上」畫面直接笑瘋，直呼「就是要加爆！」

原PO為了避免浪費丟棄，特地訂單備註「可以不給醬，因為記得上次點牛排本來就有」。(摘自PTT)

一位網友15日在PTT上發文表示，叫了一份牛排外送，由於之前吃過，發現店家本來就會在牛排上先淋蘑菇醬，並額外多附一盒醬。原PO為了避免浪費丟棄，所以這次就索性在訂單備註「可以不給醬，因為記得上次點牛排本來就有」。

但是，原PO收到餐點後卻當場愣住，明明才特別備註，沒想到店家反其道而行，直接多給了3倍的醬料。他打開餐盒，醬多到牛排浮在上面，除此之外，旁邊還附上2盒蘑菇醬。原PO傻眼表示，「備註跟你說可以不用醬，結果牛排店把醬給爆加爆是怎樣？有病是不是？」

一位網友點外送牛排特別備註「可以不給醬」，他打開餐盒，醬卻多到牛排浮在上面，差點崩潰。(摘自PTT)

隨著原PO的「牛排泡醬汁」照片曝光，網友紛紛笑瘋，「哈哈哈，感覺就故意的」、「可能怕肥宅你吃不飽，讓你吃醬吃到飽」、「你點的蘑菇醬上面還附牛排，不簡單」、「客人說不給醬我一律就是加爆」、「我最討厭客人指揮我，一定給你唱反調」、「笑死，我的宗旨就是他X的加爆」。

有網友分析，認為問題出在原PO備註說「可以不給醬」，會讓廚師誤會是故意在講反話；另一方面，「可以」純粹是表達禮貌的客氣說法，應該直接向店家備註「不要醬」才對。網友說，「你自己說可以不用給，代表給不給沒差啊」、「可以不給醬，所以當然可以給爆」、「只說可以不給，沒說不能給啊」、「是你把決定權交出去給店家的」。