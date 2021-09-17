明天起就是為期4天的中秋連假，台南市長黃偉哲說，預估中秋返鄉人潮約4萬多人，唯恐中秋連假是疫情分水嶺，他呼籲，能夠盡量留原地過節還是盡量留在原地，此次市府提供1萬分快篩試劑給從雙北、桃園搭大眾運輸工具返鄉者免費索取，今天上午僅索取37劑。

今起湧現中秋返鄉人車，台南市政府為協助中秋連假返鄉的台南市民檢測自身健康情形，凡9月17至20日自雙北及桃園返鄉的市民，可到5區衛生所免費索取家用快篩試劑，領取時間為9月17日至9月20日每日上午8時30分至12時，今為首日提供返鄉者領取，但僅37人索取。

衛生局長許以霖說，研判可能是返鄉的人潮過中午才開始湧現，也可能有民眾不想快篩，但他提醒，快篩是檢測自我健康也保障家人，17日至20日間從雙北、桃園搭大眾運輸工具返鄉者，沒有症狀者，憑身分證、車票證明可以到東區衛生所、永康區衛生所、新營區衛生所、麻豆區衛生所、歸仁區衛生所索取快篩試劑。

黃偉哲說，端午節返鄉潮，當時因全台三級警戒，所以祭出非常多策略，包括退票獎勵、快篩，中秋節原則上希望大家就地過節。他說，韓國中央政府已將中秋節返鄉視為疫情分水嶺，疫情要往上轉還是往下轉，大家都非常戒慎恐懼，韓國如此，不可能在台灣就不一樣。

他說，中秋節疫情會轉變，我們是不是守得住？這也是一個很重要的分水嶺，因為中秋節有大量南來北往的人潮，他說，估計中秋節返鄉人潮約4萬多人，請大家一定要遵守防疫規定，台南市政府也提供免費快篩，呼籲有需要的民眾前往索取。