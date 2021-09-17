全台最大 Apple經銷商德誼數位公布 Apple iPhone 13 系列新機預約統計，較去年成長 1.5 倍，其中以iPhone 13 Pro的天峰藍色最受歡迎，2個人中就有1個人選擇天峰藍，又以256 GB最多人預約，而iPhone 13則是粉色及藍色較多人選擇，容量以128GB最受歡迎。

隨著本月iPhone 13 系列新機上市，德誼數位為消費者打造全方位的五感新體驗，今年特別推出「線上預約新機」及智慧手機顧問「科技易即通」APP新服務，並且推出新機套餐、多樣周邊加購、舊換新折抵等多項優惠方案，以及持續延長購買 DE Care 限期，讓消費者享有最貼心與便利的服務體驗。

德誼數位總經理黃麗容表示，德誼數位致力於提供消費者一站式購物服務，今年推出五感新體驗，針對新機購買、優惠方案、周邊商品、售後服務等打造多樣方案，滿足消費者多元化的需求。

德誼持續擴大服務管道並拓展全台據點，不僅有全新線上服務推出，今年更進駐高雄義享天地，新門市將在9月18日於義享時尚廣場正式開幕，擴大高雄區的服務範圍，讓全台各地的果粉都能享有優質服務。

德誼數位針對 iPhone 13系列推出三種組合的新機套餐，多款周邊商品搭配讓消費者可依照自己的需求進行加價購，內含快速充電組、指定款保護殼等多項實用好禮，最高現省 1650 元。除了套餐以外，也同時推出單項周邊加購優惠：DE Care 兩年延長保固、AirPods Pro、藍牙音響等多項優質商品，讓果粉在德誼數位以最超值價格一次購足所有需求。

德誼數位今年也持續提供舊換新服務，消費者現在就可憑舊手機到全台門市進行估價回收，並且可在 iPhone 13 系列開賣後到店購機進行折抵。iPhone 8全系列 折抵再加碼，比預估價多折 500 元，iPhone 11 系列最高折抵 18000 元及 iPhone 12 系列最高折抵 24600 元。