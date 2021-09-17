疫情後最大實體旅展將在10/1登場，民眾憑此VIP電子轉傳券即可免費憑證直接刷條碼入場。

一度因為新冠肺炎疫情而展延的第六屆台北國際夏季旅展，即將在10月1-4日與2021第二屆台北國際秋季旅展同時開展。兩展合一登場，成為疫情後最大規模的實體旅展活動。主辦單位鎖定龐大的「五倍券」商機，提早推出各項優惠活動暖場，希望消費者能夠帶著五倍券「錢」進旅展搶好康。

2021台北國際夏秋季旅展同時開展，特別強打「五倍券」享好康，各項優惠正在趕工規劃中。首先推出的好康活動，就是掃碼免費看展，民眾只要秀出「VIP電子轉傳券」（如圖二）即可免費憑證直接刷條碼入場！主辦單位也不忘提醒民眾，戴好口罩來看展。

夏秋季旅展即將登場，今年主辦單位依舊廣邀國內外觀光單位和各縣市政府、品牌旅遊業者、知名飯店、特色民宿、人氣餐廳、主題樂園、地方美食、特色伴手禮等上百個單位齊力推出超值優惠，包含親子旅遊、團體行程、自由行、星級餐券、渡假村、國內離島旅遊住宿等，全部挑戰市場最低價。

旅展看準民眾，無法出國，聚交國內景點觀光旅遊的「報復性出遊」心理，喊出不用找理由，跟著「2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展」大開玩心！呼籲正在規劃年末聖誕、元旦、新年及寒假連休行程，買住宿券、餐券，抽獎、拿禮的消費者，把握機會，到現場搶優惠！主辦單位希望透過人氣，為疫情重創的觀光業打一劑強心針。旅展活動官網即日起陸續推出各項優惠訊息、驚喜禮物等線上活動，歡迎民眾參與。