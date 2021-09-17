高雄海神職業籃球隊17日宣布延攬前NBA G League風城公牛隊（Windy City Bulls）大前鋒霍爾（Ferrakohn Hall），30歲的霍爾擁有捷克、丹麥、日本B.League等聯賽經歷，執行長李偉誠對於霍爾在G League攻防兩端表現與無私球風印象深刻。

霍爾與海神有一段奇妙緣分，他是海神本季尋覓最久的外籍球員，由總教練喬伊斯（Brendan Joyce）連絡上好友，目前芝加哥公牛隊的澳洲籍助教、甫結束之夏季聯賽總教練柯特（Damian Cotter），柯特推薦他昔日執教公牛隊G聯盟球隊風城公牛的前場大將霍爾，經海神教練團與管理階層一致肯定，才確定霍爾就是海神想要的人選。

霍爾球風實而不華，畢業自名校曼菲斯大學，2019-20球季效力風城公牛，平均有8分、3.6籃板。李偉誠表示，霍爾能在場上做出最佳選擇，且攻守兩端表現稱職，「他有場G League比賽對位到226公分的法爾（Taco Fall）與法國國家隊的普里耶（Vincent Poirier）兩位高大中鋒，他都能完全壓制對手。6呎8能打3、4、5號，兼具三分球投射能力，會是調度上的活棋。」

在美國當地疫情趨緩之際，霍爾正著手體能訓練並提升技術面，平均每周參與2至3場全場練習，以便來台與球隊會合後能無縫接軌；於此同時，霍爾對於心理健康重視程度亦不亞於外在身體素質，霍爾透過創立服裝品牌，期盼以自身經歷，喚醒大眾對身心議題的關注。

「人們往往忽視身心平衡的重要性，但這卻是生命中必經過程。能為他人發聲是我的動力，也讓我更珍惜過去所漠視事物。我很榮幸能成為鼓吹者之一。」霍爾說。