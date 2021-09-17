中華電信今日宣布iPhone13首賣方案，因應防疫需求，改採「iPhone 13新機線上首賣會」，邀請果迷及媒體線上直播搶先看，不過到信義威秀門市排隊的前20位果粉，仍贈送AirPods Pro，果粉還是得搶。

中華電信今日宣布將為果粉舉辦「iPhone 13全系列新機五倍強大百萬加碼五連抽」活動，總計5階段抽獎，凡於110年10月31日前購買iPhone 13全系列新機且完成申辦精采5G月繳1399元以上，有機會抽中週週送出果粉喜愛的iPhone 13 Pro 256G、iPhone 13 128G、Apple Watch SE LTE 44mm各1名、HomePod mini 5名與Hami Point 6995點購物金20名。

針對備受關注的首賣會活動，中華電信在共同維護國內疫情的考量下，宣布將於9月24日上午7點45分舉辦「iPhone 13新機線上首賣會」，邀請果迷及媒體線上直播搶先看；當天上午8點起，中華電信全台500間指定服務據點及網路門市同步銷售iPhone 13全系列5G機型，以滿足想搶先體驗iPhone新機的果迷們。

9月16日預約登記iPhone13新機成功的客戶，於9月22日前至網路門市完成申辦精采5G月繳1399元以上，有機會獲得最高50倍優惠Hami Point 69950點(1點等於1元、1名)、最夯iPhone 13／13 Pro 128G (各1名)等13個，總計20萬的豪禮。

雖然沒有實體首賣會，首賣日當天於信義威秀門市排隊的前20位果粉，中華電信仍贈送AirPods Pro，無論新申辦、攜碼、續約購機方案均適用。