台灣區植物油製煉工業同業公會理事長詹逸宏指出，近年來國人健康意識逐漸提升，消費者和專業從業人員都越來越重視油的品質，也因為在健康趨勢的推波下，黃豆油大師檢定證書的價值越發獲得產業專業人士的高度肯定。本屆黃豆油大師檢定測驗受到業界人士高度重視，報考人數提前額滿，通過考試的考生為66位，包含來自泰山(1218)、福壽(1219)、福懋、富味鄉等知名大廠人員等相關專業人員。

台灣區植物油製煉工業同業公會與美國黃豆出口協會聯合舉辦的第三屆「黃豆油大師檢定測驗(Soy Oil Master)」今日舉行頒獎典禮。台灣區植物油製煉工業同業公會理事長詹逸宏、美國黃豆出口協會駐台代表林裕祥以及美國在台協會(AIT)農業組組長王睿珂等貴賓皆出席現場親自參與頒獎典禮。

據最新的黃豆油品趨勢發現，美國高油酸黃豆通過使用最新的種子培育技術，能夠為消費者提供極大的健康益處，並在食品服務與食品生產應用領域，提升黃豆油的性能表現。高油酸黃豆油富高營養性，不含部分氫化油、含有必需脂肪酸、膽固醇含量低。就實用性與功能性來說，油炸時間更長、保存期限更久、沉積物更少；熱穩定性延長性能時間、擴大應用範圍，也因為其發煙點高，油煙少，不但兼具餐食製作上的安全健康性，也同步兼顧成本。

美國在台協會(AIT)農業組組長王睿珂表示，這項認證不只在台灣，亞洲地區還包含日本、韓國也都受到認可。美國黃豆出口協會駐台代表林裕祥說，相信透過這次線上課程以及檢定測驗的內容，讓大家對於美國黃豆及黃豆油的營養，以及黃豆油及其加工製程的介紹，也有了更深入的了解！