《櫃買市場》北鉅科技-KY申請上櫃 17:252021/09/17 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北鉅科技-KY(4579)送件申請上櫃。 北鉅科技-KY成立於2017年10月，主要產品為加工工具機刀庫及精密主軸研發、製造及銷售，董事長兼總經理為李雙鈺，目前股本為4.69億元，2020年合併營收為22.41億元，稅前盈餘為1.2億元，每股盈餘為1.49元。 《櫃買市場》一元素申請上興櫃 《櫃買市場》數泓科申請上興櫃 #北鉅 #科技 #櫃買市場 #申請上櫃 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 PChome網家今停牌 傳整併或引進策略夥伴 答案傍晚揭曉 10:152021/09/17 財經 《傳產》全台928旺季推案 直逼6千億 10:362021/09/17 財經 《興櫃股》興櫃初登場飄香 路易莎咖啡飆漲7成 10:192021/09/17 財經 搶喝咖啡！路易莎掛牌飆上209元 1張價差9萬 09:132021/09/17 財經 勞退新制甄選480億元絕對報酬CSR委外代操機構 15:022021/09/17 財經 《紡纖股》如興組織重整 子公司擬以SPAC在美上市 09:452021/09/17 財經 《光電股》群創商用影音牆 西門地下街亮相 11:442021/09/17 財經 3平方公里養35萬隻雞 居民抗議 04:102021/09/17 地方新聞 《台北股市》盤中焦點股：裕隆、可成、金像電、大同、再生-KY、精英 10:192021/09/17 財經 富邦媒一度幹掉信驊 搶下高價股三哥寶座 10:212021/09/17 財經 《集中市場》三大法人買超33.44億元 節後向上可期 15:082021/09/17 財經 財經熱門新聞 台積電遭2大咖客戶砍單？尾盤大暴殺 兇手抓到了 - 財經 買賣農地GG了 做錯1動作從大賺300萬變倒賠 - 財經 - 工商 恆大驚爆8兆負債 投資人慘了！謝金河：像台灣30年前這家地下公司 - 財經 股價3年狂飆12倍！美媒點名這家「低調台廠」掌晶片業命脈 - 財經 五倍券神卡來了！達人推薦這3張 最好康做法曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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