北鉅科技-KY(4579)送件申請上櫃。

北鉅科技-KY成立於2017年10月，主要產品為加工工具機刀庫及精密主軸研發、製造及銷售，董事長兼總經理為李雙鈺，目前股本為4.69億元，2020年合併營收為22.41億元，稅前盈餘為1.2億元，每股盈餘為1.49元。

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