政治評論員「宅神」朱學恒近日和駐德代表謝志偉為花籃一事隔空交鋒，今天他再出招，送資深節目主持人劉寶傑「生日」花籃，並在花語賀卡上寫下「是的，寶傑。預祝劉寶傑生日快樂」，這也讓國民黨台北市議員徐巧芯留言直呼，「想要跟這些花拍照」。
近期有網友製作「梗圖」，分別是劉寶傑主持節目《關鍵時刻》，曾喊出「朱學恒就是一個瞎攪和的人」，搭配朱學恒一臉燦笑回應，「是的，寶傑我就是」，在年輕網路族群成為「迷因梗圖」，而事實上，朱學恒過去曾多次出席該節目，兩人也建立起不錯的交情並維持至今。因此，適逢劉寶傑今天生日，朱學恒也特地送上花籃到電視台，並在臉書貼文表示，「是的，寶傑。預祝劉寶傑生日快樂」。
對於頻繁送花原因，朱學恒曾表示，因疫情影響，許多花店生意大受影響，在幫助花農和花店的理念下，他只是略盡棉薄之力，幫助社會上需要幫助的人，此外，近期他也推動「愛心待用餐」平台，供受疫情影響的待援者一份溫飽，或是推薦一些經濟實惠的自助餐、便當店業者，獲得不少網友支持。
有網友看完紛紛留言表示，「有愛的花看起來都特別的美」、「朱大，花農感謝您」、「朱大可以考慮去開花店？」、「寶傑~這麼多花你怎麼看」。
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