新人發喜帖的對象如果沒拿捏好，不只得不到別人的祝福，反而顧人怨，就有一名網友表示，公司一名新人才到職一個月，跟大家還不熟，結果公司所有人都被炸到，讓他傻眼問：「新人到職一個月炸喜帖是怎樣？」，有職場老鳥看到貼文揪出1關鍵：「就是婚假、產假、育嬰假『一條龍』下去」。

到職一個月狂發喜帖，引發同事不滿PO文到PTT抱怨。（圖／翻攝自PTT）

原PO在PTT八卦板發文指出，八月初部門來了一位新人，和同事們都還不太熟識，沒想到竟突然發廣發喜帖，說自己下個月底要結婚，讓他超困擾發問求救。

有網友看到貼文回應：「收到不熟的人的喜帖，當做沒看到，根本就不需要包紅包出席」、啊「炸你可以不去啊」、「半生不熟給餅不給帖，這是基本的」。另有人祭出狠招：「包600，全家人坐一桌」、「包400坐好坐滿」、「包500全公司都帶家眷去吃爆菜鳥」。

不過有職場老鳥看完直言「請假請到爽」、「一來先炸婚假、產假、育嬰假一條龍下去」、「放完領完有薪假剛好轉跑道」、「有遇過新人到職一個月就去生小孩」。