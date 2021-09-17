天空步道，中秋連假重新開放，鳳林警分局估計大批旅遊人車湧入，今天已在入園路段設置交通錐，規劃進出動線。（鳳林警分局提供／王志偉花蓮傳真）

全台唯一設置在海上懸崖的花蓮縣豐濱鄉「親不知子海上古道」，近年已成人氣景點，就連天后蔡依林Jolin也慕名朝聖。由於當地山壁長期受海風侵蝕，原就有落石，未料8月間因火燒山，導致落石不斷，封閉至今。經豐濱鄉公所清除、評估，決定18日中秋連假重新開放，遊客走入步道須強制戴安全帽。

「親不知子海上古道」全長150公尺，其中20公尺由強化玻璃鋪成天空步道。上月24日發生火燒山意外，步道上方3公頃山壁被大火燒掉植被，一片焦黃，且不斷落石，步道封閉至今。豐濱鄉公所秘書鄭立渝說，鄉公所多次勘查，反覆確認，落石趨緩，加上連日午後大雨，岩壁吸附水份後邊坡狀況較穩定，決定中秋連假開放。

鄭立渝說，原本步道是採勸導戴安全帽，但在火燒山意外發生後，為確保遊客安全，將在園區內的22號橋設安全帽管制站，過22號橋以北一直到步道範圍，都必須強制戴安全帽；遊客購票進入海上古道前，請在隧道內等待。

天空步道，中秋連假重新開放，鳳林警分局長簡龍宏今也表示，估計旅遊人車湧入，已編排交通崗哨加強疏導，並擺放交通錐規劃進出動線，引導車輛進出，請遊客務必遵循警方交通疏導。