台南市白河區仙草國小改制為實驗小學，而且是全台第一所公辦公營KIST（KIPP Inspired Schools in Taiwan）實驗小學，17日在教育局局長鄭新輝及誠致教育基金會副董事長李吉仁、社區家長見證下舉行揭牌典禮。

KIPP是美國的公辦民營學校體系，關注弱勢族群、強調品格教學，誠致教育基金會與KIPP合作，發展為台灣的KIST體系學校，目前已有6所公辦民營KIST國中小學校，仙草則是台灣首所公辦公營的KIST實驗小學。

台南市教育局表示，台南市致力推動實驗教育，110學年度起仙草實小加入實驗小學行列，引進KIST與品格教育理念，營造知識與品格教育兼具的環境，讓誠致教育基金會成為校務支持夥伴。

仙草實驗小學位於關子嶺風景區內，擁有豐富的自然生態與在地人文特色。仙草實驗小學校長李智軒表示，他曾到美國KIPP體系學校參訪，發現教育理念非常符應台灣偏鄉小校面臨的困境，希望透過KIST系統導入課程後，讓偏鄉學子有基本學力、完整品格鍛鍊，用教育改變孩子的未來。

誠致教育基金會表示，基金會已經有經營6所KIST公辦民營學校經驗，此次合作也是全新模式，將分3年挹注100萬元經費，辦理KIST教師培訓工作坊、提供教學顧問與教學領導教師到校協助，推動均一教育平台，協助偏鄉學校數位翻轉經驗，另提供數位載具及圖書等資源，提升孩童的學習質量。