（台灣大哥大iPhone 13資費17日出爐，專案價0元， VIP最高折5000元，門市舊換新最多折抵3萬元。圖/台灣大哥大提供)

台灣大哥大17日公布全新iPhone 13系列資費專案，申辦1399元專案、綁約48個月，iPhone 13(128G)0元購機，並贈送獨家GeForce NOW雲端遊戲平台、myVideo等影音娛樂服務3個月免費體驗。

果粉申辦iPhone搭配台灣大5G專案，獨享免費六個月Apple Music音樂串流服務，預計10月統一發送Apple Music專屬連結開啟優惠。VIP用戶續約最高享折價5000元，5年老客戶續約iPhone 13搭配指定專案，限時升級VIP，享有提前續約及手機折價、每月免費新創服務優惠、生日禮和專屬活動。

另外，台灣大「全民舊機換新機」也提供高額折抵金，門市回收iPhone 12 Pro Max最高可折抵3萬元。

台灣大哥大提供的購機優惠包括用戶申辦1399元專案、綁約48個月，0元購買iPhone 13(128G)，或是iPhone 13 mini(256G)。搭配1599元、綁約48個月，0元入手iPhone 13(256G)。旗艦版本iPhone 13 Pro(128G)申辦1899元資費、綁約48個月，同樣0元。

到台灣大實體、網路門市預購iPhone 13系列機款，預繳3000元訂金，並於10月31日前申辦5G指定專案，最高送3000元momo幣。9月30日前在台灣大網路門市預購iPhone 13系列，並申辦任一5G專案，有機會一次抽中AirPods Pro和Apple Watch Series 6。

台灣大也同步針對iPhone 12系列推出降價優惠，申辦指定資費，最高降4000元。

針對手機保險，台灣大提供申辦iPhone 13系列新機搭配「新復原者尊榮預繳回饋專案」，即享「電信帳單指定金額減免」及「一年期個人資安保障」。10月底前到直營門市購買iPhone 13系列相關配件，可享85折優惠，購買AirPods / AirPods Pro藍牙耳機同享85折優惠，還可以99元加價購買原廠12W旅充。另外，iPhone 13進行達人手工包膜服務，享全機包膜9折優惠。