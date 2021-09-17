軍事新聞網站「Breaking Defense」16日表示，雖然全世界將目光聚焦於美國和英國為澳洲提供核子動力潛艦技術上，但從澳洲官方的聲明中可以發現，潛艦只是美澳合作的「冰山一角」，如澳洲國防部便提到，其已和高度保密、掌管美國衛星偵察網的美國國家偵察局（NRO）簽署新協議。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）和國防部長杜登（Peter Dutton）16日在訪問華府的同時，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）進行會談。會議後杜登宣布，澳洲國防部已和美國國家偵察局簽署新協議，內容涵蓋「廣泛的衛星活動」；潘恩也指出，兩國將繼續努力，以進一步通過「太空利用框架」。

「Breaking Defense」表示，雖然澳洲本就是五眼聯盟（FVEY）成員，與美國、英國、加拿大、紐西蘭長期進行情報共享，但獲准與高度保密的美國國家偵察局合作，仍是極少數最親密盟友才能獲得的特權。

另杜登還宣布，美澳將顯著增強於印太區域的軍事合作，包括於澳洲輪調部署「所有種類」的美軍軍機，並為包括潛艦和水面艦在內的單位建立聯合後勤維護能力。

澳洲國防智庫「理查威廉斯爵士基金會」（Sir Richard Williams Foundation）研究員雷亞德（Robbin Laird）和前資深國防官員汀柏萊克（Ed Timberlake）先前曾建議，美國可考慮於澳洲建立戰略轟炸機基地，不僅加強與澳軍的聯合作戰能力，也能讓正考慮是否採購B-21轟炸機的澳洲政府，在相關政策上獲得更明確的指引；且若讓B-2轟炸機固定於澳洲部署，將對中國大陸構成強大嚇阻能力。