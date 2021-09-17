深耕新埤有成的正修科技大學並與華珍食品舉辦火鳳酥發表會，盼解決農民因疫情農產外銷受挫，同時為新埤鄉開發特色伴手禮。(林雅惠攝)

深耕新埤有成的正修科技大學，特與屏東新埤社區發展協會合作，今天由生活創意學院院長許清雲、新埤社區發展協會理事長張瑞琴等人共同為「大學社會責任實踐基地」揭牌，並與華珍食品舉辦火鳳酥發表會，盼解決農民因疫情農產外銷受挫，同時為新埤鄉開發特色伴手禮。

正修科大從去年開始執行教育部第二期大學社會責任實踐計畫，針對屏東縣新埤鄉以「農產加值、品牌行銷」、「休閒觀光、悠遊新埤」及「青年就業、食在新埤」為大學社會責任計畫3大主軸、9項執行策略，發展新埤鄉就業機會、人口回流、打造一個好吃、好玩、好健康的新埤。

新埤鄉水果產量豐富，今年卻遇到火龍果盛產與鳳梨無法外銷中國大陸的打擊，加上疫情嚴峻，影響果菜市場運作，農民苦不堪言，正修大學社會責任團隊便著手研發綜合火龍果與鳳梨口味的特色伴手禮「火鳳酥」，與華珍食品合作研發特殊配方口感，並在屏東東港鎮華珍食品門市舉辦發表會。

火鳳酥發表會中，屏東縣政府農業處長鄭永裕、農糧署副署長姚志旺、正修科大生活創意學院院長許清雲等均到場鼓勵，華珍食品總經理許裕麟很感謝正修科大協助舉辦火鳳酥發表會，成為中秋送禮首選。

正修科大教授陳信宏與副教授王寶惜表示，大學社會責任主要在由老師帶領學生深入地方發掘問題，讓大學生運用自身所學服務社會，今年除推出特色伴手禮火鳳酥外，並將協助新埤鄉3位農友導入區塊鏈設備，建立透明公開、無法竄改的食品履歷，提昇農產品的附加價值。