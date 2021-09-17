台中市農業局長蔡精強表示，台中花卉栽培面積約1356公頃，為文心蘭、火鶴花、百合及唐菖蒲的重要產區，其中，文心蘭栽培面積約113公頃，是台灣最大產區。（盧金足攝）

台中市農業局長蔡精強說，台中市文心蘭深受日本消費者喜愛，同時外銷至荷蘭、杜拜、澳洲、澳門、香港等地。（盧金足攝）

中華文心蘭產銷發展協會17日在台中市政府舉辦「中秋文心蘭花禮盒創意競賽」，40名花藝好手進行花禮盒花藝設計比賽，由專業評審選出最具新意及美感的花禮盒，作為未來花卉伴手禮樣品，協助媒合電商業者，讓民眾可透過網路商城下單，收到產地直送的花卉禮盒，作為國人贈禮新選擇。

中華文心蘭產銷發展協會祕書長陳宏志表示，競賽活動由藍雅馨奪冠、林文凱獲第二名、何靖獲得第三名、及吳亭臻獲得佳作，創意獎則由王思懿獲得，此次獲獎選手的作品將作為販售樣品，並協助媒合電商業者，除線上銷售，讓商品直送到消費者手中之外。

農業局長蔡精強表示，台中市花卉栽培面積約1356公頃，為文心蘭、火鶴花、百合及唐菖蒲的重要產區，其中，台中市文心蘭栽培面積約113公頃，是台灣最大產區，去年生產量占全台灣產量51.6％，年產量達2900萬支，主要產區包括新社、后里、外埔、東勢、石岡及北屯等區，台中市文心蘭深受日本消費者喜愛，同時外銷至荷蘭、杜拜、澳洲、澳門、香港等地。

蔡精強說，疫情爆發後，花卉產業受到嚴重影響，市府與農業委員會、花卉產業團體積極推動多項花卉振興措施，如台中市校園花卉推廣活動、花香祈福計畫、致贈第一線防疫人員花束活動、公共場域花藝布置及線上宅配等多元行銷方案，齊力協助花農度過難關，今日文心蘭花卉禮盒競賽，透過花藝大師們的巧手，更加增添花卉的藝術價值，增加消費者購買意願。