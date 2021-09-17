長榮航空林姓機師（案16120）違反檢疫規定，入境應進行7天加強版自主健康管理，卻跑出去與友人聚餐，又在執勤前隱瞞身體不適，確診新冠肺炎後成為防疫破口。圖為長榮機組人員。（資料照，非當事人／陳麒全攝）

長榮航空林姓機師（案16120）違反檢疫規定，入境應進行7天加強版自主健康管理，卻跑出去與友人聚餐，又在執勤前隱瞞身體不適，確診新冠肺炎後成為防疫破口，長榮9月4日火速開除該名機師，交通部民用航空局也完成調查，對該機師開罰40萬元，而長榮督導不周，罰款200萬元。

民航局表示，林姓機師8月26日執飛台北—芝加哥航班後返台入境，依規定自當天起至本月2日，需進行7天加強版自主健康管理。但他於8月28日因呼吸道疾病前往醫院就診，當晚並與友人聚餐；9月1日，他再度因呼吸道疾病就診。

期間，該機師於8月30日經公司派飛，執飛台北—布里斯本航班，值勤前填寫健康聲明書時，亦隱瞞就醫情節。

民航局指出，林姓機師參加聚餐、2次就診未依規定通報，於健康聲明書中隱瞞就醫細節，均已經違反傳染病防治法相關規定，裁罰40萬元，裁處書已經寄出。

對於違規事件，民航局除依法裁罰，也多次發文並邀集業者開會，提醒務必落實約束員工遵守檢疫規定。此次又發生機師違規，引發社會高度關注，因此對長榮航空處以200萬元罰款。

民航局長林國顯提醒航空業從業人員，過去1年多的經驗顯示，機組員無論是檢疫規定的變更，或是個人違規，都很容易成為輿論與國人關注焦點，在這樣的氛圍下，機組員更應自律，且互相提醒做好防護，保護自己及親友安全與健康。航空公司也應全面並不斷的檢視，全力協助機組員，提供完整的設備與環境，使大家能安心執行任務。

林國顯表示，機組員因工作內容與飛安息息相關，一直是個高度強調自律的工作。防疫與飛安一樣，需要自律，也需要一層、一層的把關，希望所有航空業從業人員在防疫工作上，也都能秉持自律精神，一起守護國門。