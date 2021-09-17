雲管處近日將推出全新精緻在地伴手禮品牌「鹹。良好物」 ，讓產品為地方說故事。（雲嘉南濱海風景管理處提供）

來自嘉義好美里的蛤蜊菜脯XO醬，設計包裝上取其豐富食材及凸顯文蛤意象，讓傳統的簡單好味道呈現經典精緻感受。（雲嘉南濱海風景管理處提供）

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處(以下稱雲嘉南管理處)要讓雲嘉南好吃好玩又超好買，打造觀光圈品牌系列計畫，嚴選「鹹良好物」隆重登場！「鹹良好物」是透過好物遴選競賽，邀請國際級設計老師駐村當地，與業者經過無數次來回討論，透過品牌故事、在地特色，打造出全新好物品牌。

「鹹良好物」與此次整體雲嘉南濱海觀光圈行銷專案視覺計畫，皆是由設計2020東京奧運台灣英雄凱旋派對、台灣熱氣球嘉年華等活動的知名設計師田修銓主持，設計師實地走訪每一家好物店家，在為期將近兩個月的時間，為雲嘉南濱海觀光圈所量身訂做的專屬品牌。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，雲嘉南濱海不僅盛產新鮮海產，在大自然滋養之下，還有白玉苦瓜、地瓜等遍地好物。如何從一級農業生產轉化為二級農產加工，導入設計美學、品牌思維、銷售通路擴大，以達到經營整體在地產業發展模組、創造當地產值，是發展鹹良好物的初衷，也進而打造出地方特色與故事。這次邀請到田修銓設計師進行整體品牌識別設計，透過長時間駐村以及實際觀察、探訪，更能完整且全面性瞭解雲嘉南濱海的多元特色，將設計融入濱海特色，打造出有別於以往的系列性商品。

本次鹹良好物遴選，分為書審與現場簡報，許多評審在聽取業者簡報後表示非常感動，評審之一風土專家顧瑋表示，看到在地許多業者想要自我突破，期待專業輔導後走向品牌化的決心，這是雲嘉南邁向成功的一項重要指標。雲嘉南濱海擁有相當多極具潛力的隱性冠軍商品，相信透過輔導與行銷，一定會讓大家透過商品認識雲嘉南的美好。經過兩輪的激烈評選，第一輪產生20家獲選品牌，進到第二輪的10家業者，將透過田修銓老師的協助設計，進行品牌換裝及包裝。田修銓認為，設計的根本在解決問題。看似微不足道的細節中，從字體的選擇、文字的粗細、配色的篩選，斤斤計較著每一個字所帶來的力量。透過設計包裝讓大家再次認識習以為常的產品。美是一種主觀認定，但如何透過適切的設計，而能傳遞出商品的故事性，才是台灣商品與品牌能走向國際的最後一哩路。

本次鹹良好物品項多元，琳琅滿目，最具鹽味幸福的手工牛奶海鹽饅頭皂、添加了在地虱目魚風味的黑豆醬油、以愛玉子所提煉出的愛玉洗卸淨白露、連劉克襄都驚豔的白玉苦瓜酥、一次購足雲嘉南濱海四季的甘苦人四季禮盒、口感細綿入口即化的蜜蠟烏魚子、打開即香味四溢的十四甲菜頭粿、是蝦也是好吃蛋捲的蝦覓捲及火燒蝦蛋捲、晒港麻油組、黃金烏梅露養身產品、創意新口味的烏金酥、海味好搭檔蒜味胡椒鹽、賣到全台缺貨的胭脂鰻、巨型乾燥蝦、排隊秒殺的雙料紅蛋大雞腿禮盒、ㄙㄨㄚˋ嘴停不下的黃金地瓜片和百搭蛤蜊娘 XO醬，都是不可錯過的一時之選。

處長徐振能也補充，多項商品在遴選計畫中，不但強化自己的故事，更延展出品牌的在地性，經過變裝後，即受到多家電子商務平台的熱烈詢問，未來將在「匠選物」等多家電商平台上市，期待讓產品為地方說故事。同時，即將在9月25日於台北華山文創園區開展的雲嘉南濱海觀光圈成果展售會中，鹹良好物也會與大家見面，想體驗雲嘉南濱海風味千萬別錯過！