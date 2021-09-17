蘋果iPhone 13系列將在24日(下週五)開賣，這可以說是各家電信業者年度最大戰場，加上5G商轉滿一年，滲透率將入快速升溫期，故電信業也將iPhone 13是為進補5G升級用戶數的一劑良方，業者紛紛公佈相關資費方案，不意外，本次有0元資費專案，各家也在優惠、保固上各出奇招，向果粉招手。

中華電(2412)精采5G月繳1399元，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案(36個月)，iPhone 13 Pro Max (128GB)專案價19,300元、iPhone 13 Pro(128GB)專案價15,300元、iPhone 13 128GB專案價8300元、iPhone 13 mini(128GB)專案價5300元。另外，搭配指定舊機換新機方案，舊機回收價加碼再折2000元、行動VIP等優惠，頂規旗艦新機iPhone 13 Pro Max 128GB即可0元入手。不僅如此，中華電也預計推出 AppleCare Services行動裝置保險服務，可享「一年最高3次的意外損壞和竊盜損失理賠」、「硬體保固非意外損壞不計次數維修」、「盜用費用損失每年最高賠償5000元」及「電池瑕疵不計次數更換」，並再贈「Apple的 iCloud 50GB雲端服務」。

台灣大(3045)申辦1,399元專案、綁約48個月，iPhone 13(128G)就能0元帶回家，並贈送獨家GeForce NOW雲端遊戲平台、myVideo等影音娛樂服務3個月免費體驗。果粉申辦iPhone搭配台灣大5G專案，還可獨享免費六個月Apple Music音樂串流服務，VIP用戶續約最高享折價5000元，5年老客戶續約iPhone 13搭配指定專案，限時升級VIP，享提前續約及手機折價、每月免費新創服務優惠、生日禮和專屬活動等多重禮遇。另外，台灣大「全民舊機換新機」也提供高額折抵金，門市回收iPhone 12 Pro Max最高可折抵3萬元。台灣大提供多種購機優惠，用戶申辦1399元專案、綁約48個月，享0元購買iPhone 13(128G)，或是iPhone 13 mini(256G)，搭配1599元、綁約48個月，也能0元入手iPhone 13(256G)，旗艦版本iPhone 13 Pro(128G)只要申辦1899元資費、綁約48個月，同樣能0元帶回家。

遠傳(4904)搭配「遠傳心5G方案」月付1399元，iPhone 13(128GB)，直接0元帶回家；iPhone 13 Pro(128GB)，只要7800元； iPhone 13 Pro Max (128GB)只要11,800元，此外，遠傳預約登記熱度爆棚，回饋果粉熱情相挺，獻上多項獨家優惠：「遠傳心生活APP」用戶享遠傳幣加倍送、VIP續約最高再折5000元、申辦「行動裝置險」預繳方案享月租費折抵、再送friDay Music免費聽2個月，首次訂閱iCloud還可享免費體驗三個月。

亞太電「5G極速升等」iPhone 13全系列購機方案，專案價最高折1500元，今日中午12點起至23日於亞太電預約活動網頁進行線上預約，預約成功者，還可於申辦取機時獲得專案價現折1000元的早鳥優惠折扣，購機價最高現折2500元。申辦iPhone 13 Pro 128GB機型，月付1399元(36期)，享5G不限速高速上網，網外再送220分鐘通話優惠，優惠價13,800元，門市申辦取機時再折1000元，實際僅需付12,800元就能帶回家，另外，iPhone 13 Pro 128GB搭配2699元指定方案、約期36期，就可以享有0元購機。

台灣之星iPhone 13系列預購資費，最低5G月租599元起可入手最新 iPhone 13；月租799元起，除可享4G上網吃到飽，還可再享台灣之星獨家「用到5G才付錢、每月最高只要加200元」，相當於最低月租999元起，就可享5G不限速上網吃到飽的極速飆網體驗，手機專案價還可享最高再折8000元優惠，並享語音網內互打免費、網外贈送最高300分鐘優惠。