縣長張麗善17日下午率地政處長黃凱達、縣議員廖偉晴、李明哲、里長林學正、林清夫、村長鍾合郎、崙背前鄉長李慶隆及會勘。（雲林縣府提供）

縣長張麗善17日下午率地政處長黃凱達、縣議員廖偉晴、李明哲、里長林學正、林清夫、村長鍾合郎、崙背前鄉長李慶隆及會勘。（周麗蘭攝）

西螺鎮鹿場、二崙鄉大義、公館一帶的重畫區農路、水溝老舊破損，危及民眾生命安全，雲林縣府籌措近1400萬元，預計10月動工施作，將完成區內農水路改善，使農民耕作、運輸更安全便捷。

縣長張麗善17日下午率地政處長黃凱達、縣議員廖偉晴、李明哲、里長林學正、林清夫、村長鍾合郎、崙背前鄉長李慶隆及會勘。

縣長張麗善表示，西螺鎮鹿場農地重畫區、二崙鄉大義、公館農地重畫區都是民國53年至57年辦理重畫完竣，農路、溝渠年久失修、雜草叢生，造成農民使用困難並有安全之虞。

張麗善說，縣府雖財政窘困，仍籌措1347萬進行農地重劃區農水路更新改善，預計改善農水路長度達3705公尺，增進農水路功能，維護農民安全之餘，更符合現代化農業經營需要，預計10月進場施作。

她強調，她就任以來縣府已投入近3000萬改善二崙重劃區農水路，此次再針對二崙鄉大義、公館等農地重劃區內農水路進行改善，，讓大家行得安心、用得開心、做得順心。

地政處長黃凱達表示，縣府除自行籌措經費外，亦積極向中央機關爭取經費改善農地重劃區農水路。

縣府表示，本次改善工程總計6案，分別為一、110年度西螺鎮鹿場農地重畫區三厝段鹿場小段，改善農路長度1108公尺、寬度5.8至6.4公尺，改善經費計370萬元。

二是西螺鎮七座里鹿場農地重畫區補路2改善工程，改善農路長度105公尺、寬度約3.3公尺，改善水溝長度72公尺、寬度0.7公尺，改善經費計180萬元。

三是西螺鎮鹿場農地重劃區吳厝段路面改善工程，改善農路長度810公尺、寬度4公尺，改善經費計243萬元。

四是二崙鄉大義農地重劃區西4-1路改善工程，改善農路長度280公尺、寬度3.5~5公尺，改善經費計78萬元。

五是110年度二崙鄉大義農地重劃區番社段739-1地號北4路改善工程，改善農路長度500公尺、寬度7.5公尺，改善經費計237萬元。

六是110年度二崙鄉公館農地重劃區公館段687地號東5路改善工程，改善農路長度830公尺、寬度5公尺，改善經費計239萬元。