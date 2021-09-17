【旅遊經 編輯部報導】

中秋連假即將來臨，有計劃前往桃園遊玩嗎？提供資訊供民眾赴桃園遊玩時參考！到桃園可至「郭元益糕餅博物館」、「手信霧隱城」參觀，認識各式糕餅的同時，還有機會體驗親手製作應景糕餅的樂趣；前往「大有梯田生態公園」、「八德埤塘自然生態公園」，欣賞都會自然美景之餘，還可以消耗月餅、餐飲的熱量；趁著秋高氣爽，推薦到「桃園77藝文町」、「五酒桶山步道」，感受多樣「秋」之面貌；如果想要賞月，可以到「中庄調整池」、「龍潭大池」走走。

※.郭元益糕餅博物館──

郭元益糕餅博物館位於桃園楊梅，可以認識台灣糕餅文化與道地的民俗儀禮，這裡提供活潑精彩的趣味活動，寓教於樂的五感體驗，帶領大小朋友走入豐富的糕餅世界，可以親眼見證及親自體驗糕餅製作過程，在中秋連假期間更推出「敲兔小月餅」、「烏沙蛋黃酥」等主題DIY行程！

郭元益糕餅博物館

地址：桃園市楊梅區幼獅工業區青年路9巷3號電話：03-4962201（手作體驗採事先預約報名：03-4962201#1）開放時間：週一至週日 09:00~17:30門票：全票50元、優待票25元（可折抵館內購物，DIY活動費與餐費另計）優待票適用65歳（含）以上長者、身心障礙者及身心障礙者必要陪伴者一人

※.手信霧隱城──

中秋連假不能出國想來一場偽出國日本行，手信霧隱城就能感受濃濃日本風情！手信霧隱城的空間規畫充滿故事性，漫步在仿佛江戶時代的街道，穿越有如伏見稻荷大社的千本鳥居，藏在屋簷上及攀岩走壁的忍者彷彿隨時會一個轉身就出現，除此之外，還有如同花見小路的伴手禮街道，在這裡可以直接購買各式精緻日式糕點，還有中秋禮盒專區供民眾選購！

手信霧隱城

地址：桃園市龍潭區民豐一街99號電話：03-4700598開放時間：週一至週五 09:00~17:00（售票時間至16:00） 週六至週日 09:00~18:00（售票時間至17:00）門票：150元；五歲（含）以下孩童憑證件免費入場

※.大有梯田生態公園──

大有梯田生態公園除了保留層層水梯田的懷舊景色，更設置具有生態教育意義的水撲滿、生態池等，還可以在這裡找到小朋友最愛的復古磨石子溜滑梯、遊戲沙坑等；並以全齡式遊戲場的概念設置了森林挑戰區，提供適合不同年齡層的鋼軌滑索、綜合性遊憩區及充滿挑戰的體能設施，適合全家大小玩樂！

大有梯田生態公園

地址：桃園市桃園區民有十街200號開放時間：園區24小時開放，部分設施有限定開放時段門票：免費

※.八德埤塘自然生態公園──

自然生態公園結合友善生態、休閒遊憩等環境教育理念，民眾可以在園區內親水護岸、濕地平台、景觀高架涼亭、木棧道等地，近距離觀賞多樣的埤塘生態，成群的鴨子與水鳥悠閒穿越其中，彷彿沉澱了城市喧囂。園區內另規劃草皮大廣場，每到假日總能見到人們奔跑嬉戲的熱鬧場景。

八德埤塘自然生態公園

地址：桃園市八德區興豐路1315號開放時間：園區24小時開放門票：免費

※.桃園77藝文町──

「桃園77藝文町」前身為警察局日式宿舍群，坐落於桃園火車站前商圈，閒適幽靜的藝文氛圍與週邊喧鬧的商業區形成強烈對比，來到這裡不僅可以購買文創商品、體驗手作樂趣、觀賞藝文活動，更可以參與假日市集蒐羅超值好物，趁著悠閒午後，來趟和風慢活之旅，深刻感受「知性之秋」吧！9月18日中秋連假剛好碰上77藝文町3周年慶，除了二手市集，更有多項免費手作課程等大家來創作體驗。提醒防疫期間請大家逛市集仍要保持社交安全距離喔！

桃園77藝文町

地址：桃園市桃園區中正路77巷5號電話：03-3321969開放時間：週二至週日 10:00~22:00（週一公休）門票：免費

※.五酒桶山步道──

位於城市近郊的五酒桶山步道全程約4公里，屬於登頂難度較低的登山步道，山頂的絕佳視野將翁鬱山林的壯闊景致盡收眼底，還可以看到遠處的台灣海峽、國際機場呢。沿途不時可見五個酒甕堆疊的造景，饒富趣味，如果觀察道路兩旁的石頭，或許還能發現彩繪的巧思。

五酒桶山步道

地址：桃園市蘆竹區長興路一段230巷開放時間：24小時開放門票：免費

※.中庄調整池──

位於桃園大溪、新北鶯歌交界處的中庄調整池，是國內一座大型的備援水池，這裡看不到高樓大廈的身影，放眼望去一畝一畝的農田景色，相當優美且壯觀，環池步道沿途設有座椅，可以坐下休憩欣賞波光粼粼的水色天光。金風徐徐，夜晚的中庄是賞月的最佳地點，伴隨著寧靜中偶然的蟲鳴，不妨愜意感受閒情雅致。

中庄調整池

地址：桃園市大溪區中庄下崁22之9號（石門水庫中庄管理站）開放時間：24小時開放門票：免費

※龍潭大池──

龍潭大池是當地知名地標，大池上橫搭一座全長132公尺的吊橋，連結著池岸及當地信仰中心南天宮，站在橋上就能一覽大池美景，夜幕垂降後的吊橋更將呈現光雕特效，附近的水岸遊憩廣場有「龍咖啡Long Coffee」與「大池覓蜜Himitsu Bar&bistro」等景觀餐廳提供佳餚美饌，趁著中秋連假不妨夜訪龍潭大池，坐在景觀餐廳裡吃美食、觀湖景、賞明月，享受愜意的中秋夜晚。

龍潭大池

地址：桃園市龍潭區中豐路上林段115巷11號開放時間：24小時開放門票：免費

【龍咖啡Long Coffee】電話：03-4993128營業時間：週一至週日 11:00~21:00【大池覓蜜Himitsu Bar&bistro】電話：03-4993130營業時間：週一至週日 18:00~01:00

圖片：桃園觀旅局提供