毛姓男子流年不順，長年失業又遭逢離婚，最近還遭父親趕出家門，他13日起駕車上街，持瓦斯槍隨機朝路邊車輛射擊，4天來共有7輛無辜汽車遭殃，車主求償無門，警方17日在安南區將他逮獲，他坦承心情不好想發洩，才專找老舊車輛下手。

30多歲毛男失業多年，剛與妻子離婚，最近又與父親吵架，被趕出家門，只能在外租屋暫時棲身，最近他越想心情越鬱悶，只好開車外出散心。

毛男想發洩心中怨氣，一邊駕車，開啟副駕駛座車窗，一邊持裝著鋼珠彈的瓦斯槍，隨機朝路邊無辜車輛射擊，連日來共有7輛轎車遭殃，車窗與車身接受損，分別在安南區國安街、本田路與長溪路等處。

被害車主發現車身與車窗上出現彈孔，嚇一大跳，趕緊報警，警方陸續接獲民眾報案，循線鎖定毛男的車輛追捕，17日下午1時許，警方在安吉路與台江大道口攔下正開車出門閒晃的毛男，將他逮捕歸案。

毛男坦承犯案，嘆是最近遭遇一連串生活不順遂，一口氣鱉在心中心情不好，才會找老舊廢棄車開槍發洩。警方依照毀損罪嫌，將他函送台南地檢署偵辦。