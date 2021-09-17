新竹縣消防局17日找到失蹤的祈男身影，中午接觸到祈男，並將他送下山就醫。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

桃園市一名越野機車騎士祈姓男子11日與人結伴前往新竹縣尖石鄉高台山，未料與友人分開後即失聯，親友急著報警，卻只找到他的車、物品，失蹤期間親友還募資50餘萬元協尋，不少熱心車友也加入找人行列，17日上午傳出好消息，透過空拍機及無線電，找到祈男蹤跡，有如奇蹟般生還。

祈男的友人11日晚間8點許報案他失聯，新竹縣消防局隨即出動救援，當時先找到祈男所騎乘的車、包包，當時判斷應該離車不遠，卻遍尋不著。據了解，祈男當天迷路後，就離車找路，未料山中起霧，隨後就真的迷失方向。

祈男迷路當晚，就下切的溪谷、睡在樹邊，未料隔天颱風天，山區下雨，溪水也隨之暴漲，祈男一度被溪水沖走約300公尺，還好當時腳上穿的是鋼鞋，卡在石縫中未被沖走。然後他就找了個石洞，作為等待救援時的棲身之處，這幾日靠喝水維生，肚子餓時就抓螞蟻果腹。

由於祈男失蹤地點為尖石鄉的高台山，警消一連多日也在山中尋人，祈男的親友、車友甚至在網路發起募資活動，一共募到50多萬元，也有車友接連寫下救援日記，期望能早日找到失蹤者。

祈男被找到時身體虛弱、精神狀況也不太好，救難人員17日中午許接觸到祈男，隨後給予些許糧食，並以救護車載送就醫。不僅祈男在山中度過了7天，新竹縣消防局也出動190人次，還有來自捷克的「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）、車友協助，但不僅面對颱風後湍急的溪流挑戰，消防員、救難人員一度還遭蜂螫，過程艱辛。

新竹縣消防局第二大隊長陳軍佑提醒，新竹縣山域特色多為海拔2000多公尺的中級山，行走路徑易被遮蔽，也因有獵徑容易造成混淆，建議登山前先準備充足的食物、水、雨衣、地圖、手機、行動電源等，迷路時不要輕易移動，登山要結伴而行，手機無訊號可撥打112或傳送簡訊描述地理環境，或上切至陵線有訊號處求救，千萬不要任意下切溪谷。