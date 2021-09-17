桃園市龜山區中油煉油廠進行1號鍋爐更新工程，47歲陳姓男子16日站在工地5樓管線，指揮同事操作吊車吊掛閥件作業，但繩索斷裂，壓到陳男的安全索，陳男遭反彈拋出，從5樓掉到1樓，送醫後仍不治。

據了解，47歲陳姓男子在中油煉油廠施工1號鍋爐更新工程時，佩戴安全帶站立在工地5樓管線，並指揮同事操作吊車吊掛閥件作業，但閥件割斷繩索，掉落的閥件壓住陳男的安全索，陳男遭反彈拋出，從5樓掉到1樓，工地顏姓負責人趕緊駕車將其送醫，但仍不治。