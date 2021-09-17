中油桃煉廠工安意外 1人吊掛繩索突斷 遭拋飛從5樓墜下身亡 17:552021/09/17 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市龜山區中油煉油廠進行1號鍋爐更新工程，傳出工安意外1人不治。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區中油煉油廠進行1號鍋爐更新工程，47歲陳姓男子16日站在工地5樓管線，指揮同事操作吊車吊掛閥件作業，但繩索斷裂，壓到陳男的安全索，陳男遭反彈拋出，從5樓掉到1樓，送醫後仍不治。 據了解，47歲陳姓男子在中油煉油廠施工1號鍋爐更新工程時，佩戴安全帶站立在工地5樓管線，並指揮同事操作吊車吊掛閥件作業，但閥件割斷繩索，掉落的閥件壓住陳男的安全索，陳男遭反彈拋出，從5樓掉到1樓，工地顏姓負責人趕緊駕車將其送醫，但仍不治。 新莊9／24舉辦地價作業說明會 《科技》鋁價飆 鋁電容漲幅上看1成 #中油 #桃園煉油廠 #工安意外 #工人 #龜山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南五倍券加碼大獎 黃偉哲開箱830萬元新房喊：想抽到 14:242021/09/17 生活 竊賊偷鐵窗被查獲持有毒品 被逮竟要警方「就事論事」就好 16:032021/09/17 社會 台南生活美學館也設幼兒園 南台灣第一家職場教保中心成立 15:472021/09/17 生活 三重9／23舉辦地價作業說明會 14:042021/09/17 區域情報-新北 小鬼辭世1年楊丞琳挺故友藝術展 04:102021/09/17 娛樂新聞 搶喝咖啡！路易莎掛牌飆上209元 1張價差9萬 09:132021/09/17 財經 歡慶中秋佳節 遊戲新幹線與玩家線上團圓 14:022021/09/17 科技 經濟意外強 紐西蘭估10月升息1碼 04:102021/09/17 全球財經 苗栗都計區都更整體計畫案暨通盤檢討 13:382021/09/17 區域情報-其他 嘉義也瘋「短線炒房」 投資客6個月狠賺180萬就跑 11:202021/09/17 房市新訊 楊貴媚哽咽、楊烈嘆龍劭華驟逝 總統蔡英文至靈堂致意 13:052021/09/17 娛樂 社會熱門新聞 楊蕙如網軍攻擊「關西機場」案 檢方斥：言論自由不是無法無天 - 社會 中油桃煉廠工安意外 1人吊掛繩索突斷 遭拋飛從5樓墜下身亡 - 社會 離職會計回公司拿中秋禮盒 老闆翻舊帳揪「7年A千萬」 - 社會 彰化淪為廢土天堂 分局長不忍了親自帶隊強力掃蕩 - 社會 約炮說好只「動口」 他對男網友：「忍一下就沒事」硬上得逞 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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