一名男子小煌（化名）與已婚人妻發生不倫戀，男方被分手後，竟氣急敗壞找上人妻的丈夫想談判，還揚言曝光人妻的性愛影片，慘遭對方提告求償精神撫慰金。高雄地院審後，判小煌侵害配偶權屬實，要賠30萬元。可上訴。

判決書指出，人夫阿財（化名）控訴小煌於2019年4月間與他的妻子交往，並於2020年1月間在車上與妻子發生性關係一次，隨後又於返家後，以視訊方式電愛。

阿財指出，而小煌與妻子分手後，因心懷不滿，便在個人臉書上連續發布，「照片原本只是我自己想收藏……真的沒想過要用外流來威脅妳」、「如果下個月曝光後，是外遇，是婚外情，是戴綠帽，還有性愛交合，應該會比較有話題性」等語，他的妻子受威脅後手足無措，才向他坦白曾與小煌外遇。

阿財表示，他約小煌出來談判，小煌卻拿出與其妻子性愛視訊的影像截圖，一邊嗆聲，「我自己手機截圖不可以嗎？」、「我就是渣啊」、「你想看看我們之間只有這樣而已嗎？你自己想吧！」等，阿財難忍挑釁，遂向小煌提告求償侵害配偶權之精神撫慰金。

對此，小煌則辯稱，他並無侵害阿財的配偶權。高雄地院法官勘驗證據後，認定小煌侵害配偶權屬實，而小煌事後仍持續以言語或在臉書發文刺激阿財與人妻，考量雙方社會經濟狀況等，判小煌要賠30萬元為合理。可上訴。