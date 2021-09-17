南部種植地瓜時間通常在中秋節前後開始，最晚11月底前種下，以趕在明年梅雨季前收成，但8、9月的午後陣雨及颱風帶來降雨，讓台南多處農田積水，田土軟爛無法鬆土，農友表示，栽種時間已經比往年晚兩個星期了，估計還要1星期才能開種，很怕11月底前種不完。

台南市新市區青農楊東茗每年種植地瓜面積達100多公頃，不僅外銷，還供應連鎖超商、超市，往往收成後就要排好下一年種植行程，以方便調配人力。

楊東茗說，今年下半年起降雨不斷，不只台南多數地瓜田泥土還是呈軟爛狀況，彰化、雲林等地瓜主要產區栽種進度也受大雨影響，楊東茗的工作團隊目前支援5至6人到雲林種地瓜，希望彰化、雲林的農友種完後，趕快南下支援。

楊東茗表示，地瓜生長期大約4.5至5個月，最好梅雨季前採收完，品質好、賣相也好，因此最晚11月前要種下，不僅符合節氣，地瓜長得好，也不會被梅雨泡爛；地瓜愈晚種，就會壓縮工作時間，需要更多工人。

楊東茗除了聘請青農協助，也有固定的千歲團農工，但隨著千歲團長輩年齡增加，可以出來工作的人逐年減少，今年又有4人不出來支援，因此楊東茗也向農會申請外展農業移工支援，目前還未到位。

新化瓜瓜園契作及自有農場地瓜種植面積近400公頃，同樣遇到農田積水問題，也是要下星期後才能大量開種，瓜瓜園產地部經理沈奕岐說，因為種植地瓜非常耗費人工，因此除了原有人力，還是要再請外包團隊支援，如果太晚種植，就要靠農友加強田間管理，才能確保明年收成量與質。