大陸財聯社引述國家醫療保障局17日消息，截至9月16日，已有廣東、湖北、上海、天津、河北等30個省市區降低公立醫院新冠病毒核酸檢測價格，絕大多數省級單人單檢價格降至每人分60元（人民幣，下同，約合新台幣264元）或更低水準，10人混檢價格更降到每人分15元或更低水準。

《新京報》報導，大陸國家醫保局官微消息，新冠病毒核酸檢測是疫情防控的重要手段，今年1月分各省集中調降公立醫院核酸檢測的政府指導價，單人單檢從每人分120元以上，降至80元左右。最近大陸國家醫保局指導各地醫療保障部門，繼續降低公立醫院核酸檢測價格，在上述價格基礎上，進一步降低疫情防控和社會運行成本。

《人民日報》報導，廣東、湖北、上海、天津、河北等30個省分下調公立醫院新冠病毒核酸檢測價格，絕大多數省分將單人單檢價格降至每人分60元或更低水準，10人混檢價格降至每人分15元或更低水準。如福建省單人單檢從每人分80元降至53元，降幅33.8％；10人混檢從15元降至12元，降幅20％，為配合做好局部疫情防控，便利中秋節、十一大陸國慶日期間人員流動等發揮了積極作用。