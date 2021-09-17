曾經紅極一時的大陸女星范冰冰，2018年因捲入陰陽合同逃稅事件，慘遭重罰40億天價台幣的罰款，不只如此，她也因此被官方列為劣跡藝人，演藝事業被封殺徹底玩完。昨日是范冰冰40歲生日，雖然已無大批明星好友為她慶生的風光，但她並不在意，反而在剛剛PO出一張罕見的一家三口合照，開心與粉絲們分享她平淡而美好的幸福。

昨日低調度過40歲生日的范冰冰，稍早在微博PO出了一張與媽媽、弟弟范丞丞合照，與粉絲分享她生日喜悅，「昨天的照片，不怎麼合影的我們仨！開心。」照片中范冰冰甜蜜靠在范丞丞肩上，保養得宜的外貌讓她看起來不像姊姊反倒像妹妹，而范媽媽明眸皓齒的高顏值更是吸爆眾人目光，也難怪生下兒女都是演藝圈人中龍鳳。

范冰冰難得PO出與媽媽、弟弟范丞丞合照，分享40歲生日好心情。(取自范冰冰微博)

其實范冰冰雖然已不再是風光無限的大明星，但圈內仍有人惦記著范冰冰的好。25歲大陸男星毛若懿，2012年曾加入中韓混血男子團體TimeZ在韓國出道，他昨日也PO文祝福范冰冰生日快樂，更透露范冰冰在最當紅時，是唯一一個會在朋友圈幫他點讚、發微信會第一時間回覆的大明星

「我認識的范冰冰是在巔峰時都記得答應過我的每句話，是也會熬夜喜歡粉色的小女生，我記得和我說的每句加油，那給了我無窮的動力和生命力，因為她代表著那些沒有一夜成名的運氣和沒有與生俱來的背景，靠的是自己一步步腳踏實地的努力。」范冰冰如今也沒有缺席，第一時間於毛若懿PO文底下暖心回覆，「我们要一起加油哦！」