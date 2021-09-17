王欣晨今辦新EP《每天都是紀念日》記者會。（歆動音樂提供）

王欣晨今辦新EP《每天都是紀念日》記者會。（歆動音樂提供）

王欣晨（Amanda）17日舉辦數位EP《每天都是紀念日》記者會，出道2年半的她，疫情期間不斷累積作品，所發行的歌曲至今搭了6部戲劇共12首片頭、片尾曲，詞曲詮釋情感到位，但現實生活中的她，感情空窗2年渴望早日覓得如意對象，今受訪透露已和友人約好，明天將南下台中參拜月老廟。

王欣晨年僅20歲談吐成熟，有過2段戀情的她，曾遇過渣男感情受挫，希望將來另一半的個性溫柔不做作，年紀比她大10歲以內都可以接受，且思想開放的她不排斥早婚，但若要結婚，事前會做好「可能離婚」的心理準備，認為凡事都以自己的感受為優先，如果婚後的日子過得不開心，不必強求夫妻名份。

王欣晨因疫情影響近期取消許多演出，但她並未鬆懈自己，這段時間在家參與線上課程，還考取SCA國際咖啡師證照，「大概練了一個月去考，很順利拿到SCA，之後如果有時間，還想去考調酒師」；此外，她接下來還將挑戰戲劇演出，除了在《戀愛是科學》中客串的戲份已殺青，後面還有多部戲劇邀約，努力朝全方位藝人方向邁進。

《每天都是紀念日》以倒敘方式唱出青春年華的女孩，最終開花結果的感情路，王欣晨也非常期待真命天子早日出現，「希望這些歌就像是妳們的閨蜜、姐妹，或更像是甜點，療癒又不可或缺」。