現代社會尊重不同性別，一些網紅也勇於大方公開自己性向，其中網紅小A辣更特地到泰國接受性別重置手術，成為真正的女人，比女人還美的外型和直率個性讓她累積不少人氣；小A辣為了漂亮持續進行醫美療程，近日分享影片更新「妹妹」近況，求更像女人還「火燒黑燒林」，讓不少網友讚嘆她的勇敢。

小A辣在變成真正的女人後，經常在YouTube上傳各種關於自己整形的相關訊息，像是做醫美過程、風險評估和正確知識，最新影片主題是「私密處雷射」；小A辣透露，在泰國接受性別重置手術時，醫師想要讓她的妹妹更自然，特地割了兩道疤，所以經過一段時間決定找台灣醫師替她除疤。

小A辣為了除私密處疤痕，接受醫美皮秒手術，開玩笑是「火燒黑森林」。(圖/ 摘自小A辣 YouTube)

抵達醫美診所和醫師諮詢後，醫師決定替小A辣用皮秒除疤，雖然沒辦法完全把疤痕消除，但會盡量做到看起來不明顯；影片中小A辣只裹著浴巾，躺在手術床上「火燒黑森林」時，看得出來她很緊張，私密處有敷麻藥卻還是讓她痛得頻頻發出尖叫聲。

小A辣一次又一次接受醫美手術，只求變得更像女人、更美，甘願忍受各種疼痛，她的勇氣也震驚許多網友，紛紛留言讚嘆，「A辣姐姐變更美了，讓人有點忌妒」、「又變美了，臉已經完全沒有不自然的感覺」、「妳真的好勇敢」、「可是真的除毛還是痛」、「很漂亮，我很支持妳」。