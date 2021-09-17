高雄市副市長林欽榮17日主持都委會審議通過鳳山捷運O13（大東）站聯合開發、台鐵站東宿舍區都市更新計畫、凹子底機20用地變更、雄中東側計畫道路調整等案，在高雄捷運聯開元年加速在地再發展。

林欽榮表示，今年是高雄捷運聯開元年，市府盤點捷運沿線18處具潛力開發的基地，其中捷運橘線O13（大東）站，周邊生活機能完整，又緊臨大東公園、鳳山區公所、大東文化藝術中心等設施，為了活化公有土地，透過大眾運輸導向發展，與鳳山轉運站整體規畫利用，將毗鄰的商業區及交通用地變更為捷運開發區，除了提高土地利用效率，也讓鳳山城區活力再現。

林欽榮強調，該案基地作為鏈結鳳山區公所、大東文化藝術中心的樞紐，未來開發應透過立體連通互相串聯，並提供地區所需的公共服務機能，而基地南側臨光遠路應退縮8公尺建築，作為緩衝開放空間，另於基地西側住宅區留設通路及退縮建築，以提供適當空間抒解交通車流。

林欽榮指出，位於大中二路與民族路口的機20用地，原供作水肥處理廠、瀝青廠等嫌惡設施使用，但當地民意希望能遷移改建，市府7月先拆除相關設施後，簡易綠美化，提供居民休憩開放空間，此次審議通過變更為住宅區及公園用地等，後續將以公辦都更辦理招商開發，提供日照中心等社會福利設施與約100戶社會住宅。

高市府都發局長楊欽富表示，為配合鐵路地下化綠園道完工及高雄驛返回原址的重大城市轉型契機，針對台鐵站東宿舍區訂定都更計畫，將參考地方民意及地區發展現況，提出TOD大眾運輸導向青年通勤宅、打造站前長明街表參道，促進鐵路地下化後綠園道與周邊土地的縫合與再發展。

另外，長明街38巷東側街廓，將配合捷運黃線Y10站聯合開發模式，作為後續綠園道與表參道周邊的第二階段更新計畫，而三民區建國三路46巷位於高雄中學校區東側，經市府重新檢視已無作為公車路線的必要，因此，將會把12公尺的路寬調整為8.5公尺，除了保留雄中校園的完整性與歷史記憶，也可維持住宅的寧適性。