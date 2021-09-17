東豐自行車綠廊有全台最美自行車道美名，台中市議員謝志忠（右三）歡迎大小朋友中秋連假來騎車暢遊。（王文吉攝）

台中市議員謝志忠日前會勘東豐自行車綠廊，要求市府加速完工，在疫情後促進觀光經濟效益。（謝志忠服務處提供／王文吉台中傳真）

東豐自行車綠廊有全台最美自行車道美名，台中市議員謝志忠（左三）歡迎大小朋友中秋連假來騎車暢遊。（王文吉攝）

有全台最美自行車道美名的東豐自行車綠廊，在微解封後仍持續施工至10月底，許多車友繞道豐勢路與汽機車爭道，當地租車業者更預期中秋、國慶連假生意慘淡。市議員謝志忠接獲陳情，強力要求市府加速完工，趕在17日下午4點開放便道，讓遊客享受愜意鐵馬之旅。

疫情警戒降為二級，自行車綠廊已於8月9日鬆綁開放，但由於1.9K處坡道仍在施工，約有200至300公尺路段維持封閉，導致自行車專用路阻斷，許多車友被迫繞道豐勢路與汽機車爭道，除有安全疑慮，更影響觀光意願。

據了解，東豐自行車綠廊工期自6月30日至10月30日，影響最重要的暑假旺季、中秋及雙十連假。謝志忠頻頻接獲民眾及店家陳情，希望能早日恢復通暢，謝志忠日前會勘，強力要求市府加速完工，在疫情後促進觀光經濟效益。

在謝志忠強力要求下，東豐鐵馬道趕上中秋四天連假，提前在17日下午4點開放便道。大中腳踏車休閒協會理事長游志旺表示，面對疫情影響，自行車道受到很大衝擊，經過整修與綠美化，整體更好騎一路暢通，還有沿途人情味濃厚的小商家，歡迎大家一起來起「騎桃」。

謝志忠說，東豐綠廊道曾獲選全台最美車道，蟲鳴鳥叫、流水潺潺，19公里從綠蔭走廊、大甲溪山水風光、壯麗的梅子鐵橋、山洞探險各有風景，創下1年破千萬觀光人次，「中秋不能烤肉沒關係，歡迎大家中秋連假來騎東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道。」

觀光旅遊局表示，東豐自行車綠廊1.8至1.9K處位處上下坡路段，為改善坡度路況，維護騎乘安全，改善工程於今年6月底開工；因工區開挖後遇車道下方大型排水箱涵、高壓電桿遷移、土地鑑界等問題待解決，影響工程施工進度，經努力與各單位協調後已逐步排除困難。

觀旅局指出，因應中秋連假遊客出遊，市府加緊趕工，暫時開放約2.5公尺車道寬度以供雙向通行，待台電高壓電桿遷移後再行封閉施工，也呼籲遊客經過施工路段時請小心騎乘並應配合現場交維人員引導。