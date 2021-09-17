中秋節4天連假即將展開，預計將有大量返鄉、觀光人車潮湧入台中市區，為維護連假期間交通順暢，台中市警局烏日分局針對高鐵台中站區、東海商圈周邊及台74線、台灣大到五段等重要道路加強監控，且為避免高鐵站區車流堵塞，還採用「人等車」措施。

警方指出，經過分析，連續假期前後因民眾進出高鐵台中站的車流量大，經常使得台74線中彰快速道路高鐵匝道出現壅塞回堵情況，甚至經常連動造成高鐵路三段、高鐵東路及高鐵五路等站區周邊道路壅塞，為避免此情況，呼籲民眾多搭乘台鐵、公車等大眾運輸接駁。

此外，維護高鐵站區交通順暢，警方也與高鐵公司聯手實施接送客分流措施，規畫高鐵台中站二樓為送客專用，送親友搭車的車輛一律在二樓開放下客臨停；另一樓為載客專用區，並於站區一路採用「人等車」方式，禁止接旅客的車輛臨停。

警方強調，目前已在高鐵台中站完成「違規停車偵測執法設備」的建置，利用AI攝影機全天候自動偵測違規停車、上下客與攬客等違規情況，並進行智慧影像分析，自動擷取違規影像依法逕行舉發；另也於計程車排班區建置攝影機錄影、取締違規攬客的行為。

警方強調，為避免塞車，建議民眾多使用替代道路，目前規畫南投往高鐵站可在中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段，彰化縣民眾往高鐵則可行駛王田交流道接烏日區中山路，台中市區民眾可行駛台74線或建國路、學田路等進出高鐵台中站。