長期關心社會弱勢議題的「愛心正義哥」徐奕時，去年9月在臉書開直播表示，彰化縣一名父親性侵弱智女兒，還產下1女，該名父親事後卻辯稱是外籍移工所為，但檢警比對父、女、女兒之女3人DNA相符，彰化地院依妨害性自主罪，將該名父親判刑6年2月，案經上訴，因被害人與加害人的妻子求情，台中高分院審理後撤銷原審，改判4年徒刑。

判決指出，年約30歲的受害女子，有智能障礙，無法適當理解性行為之意義與性行為利害得失，其父竟趁此在住處與受害女兒發生性行為，導致對方懷孕生下1女，1審將男子判刑 6年2月，但不服上訴2審。

2審法官審理時，其受害女兒、女兒母親都在法庭上表示願意原諒，並為父親、丈夫求情，不願追究被告責任，被告固然鑄下大錯，但從小疼愛女兒，與女兒同屬一家人，合議庭審酌被告從小照顧被害人，犯後坦承犯行、深具悔意、態度尚佳，改判他4年徒刑，仍可上訴。

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