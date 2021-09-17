人安基金會彰化平安站舉辦寒士慶中秋。（人安基金會彰化平安站提供／吳敏菁彰化傳真）

流落街頭各有辛酸故事，50多歲的品仔，年輕時努力打拚，卻不幸遇到工安意外，造成病變，無法久站，又因仗義替朋友擔保被討債，流落街頭，輾轉到人安基金會彰化站擔任義工，重新找到生命的意義。平安站提前慶中秋，期盼更多人一起來支持寒士站起來。

平安站長游山河表示，品仔從事過多份工作，手指在某次工作不慎遭到車床輾斷，加上經年累月從事粗重工作造成脊椎及肩部病變，無法再從事需要粗重的工作。原先居住在親人家中，但因擔任朋友保人而產生債務問題，為避免拖累家人決定流浪街頭。

品仔輾轉來到彰化平安站，擔任站內義工工作時認真負責，也會主動關心其他寒士朋友，並且在協助站長處理事情時也相當穩妥，閒暇之餘也會在站內從事家庭代工賺取一些生活費。

中秋將至，為陪伴寒士提前過節，人安基金會彰化平安站17日辦理「寒士慶中秋」活動。彰化市長林世賢等一同到場發送寒士平安包，並採取分時分流發放60份平安包，除了月餅、柚子的應節禮品外，還有「藥盒水壺」與「口罩、酒精濕紙巾、盥洗及清潔用品」，並另安排寒士領取及夜訪發送310分。

平安站表示，在防病服務中發現寒士多有慢性疾病，特別準備了「藥盒水壺」，提醒用藥及適時補充水份，保有健康的基礎，願全台寒士們能一同平安度過疫情。此外，平常協助就業及供餐服務，受疫情影響年度募款落後，期盼支持平安站常年服務經費。