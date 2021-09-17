我駐美代表處。 （資料照片）

對於傳出我「駐美國台北經濟文化代表處」改名為「台灣代表處」一事，前大使介文汲認為，今年已經不可能改名了，以後也愈來愈不可能。

日前白宮新聞稿指出，習近平、拜登通電話90分鐘，雙方對話親切坦率。隨後《金融時報》報導中華民國駐華府代表處傳出可能由原本的「駐美國台北經濟文化代表處」改名為「台灣代表處」。另外，美國保守派媒體「國家評論」（National Review）披露，甫上任的中國大陸駐美國大使秦剛8月底在一場閉門會議上公開要美國「閉嘴」。

前民進黨立委郭正亮15日在政論節目《寰宇全世界》指出，拜登與習近平通電話是在9月10日，9月11日就出現兩個新聞，一個是英國《金融時報》報導關於「台灣代表處」的新聞，第二個就是老牌的保守派雜誌《National Review》登了中國大陸新任駐美大使秦剛說閉嘴的新聞。可是美國主流媒體都沒有跟進，從11日之後到目前沒有一個字，這實在蠻奇怪的。

郭正亮研判，拜登和習近平通電話之後，可能當天沒有得到他想要的答案，譬如拜登可能真的邀請習在10月31日的G20舉行一個面對面的高峰會，沒有獲得直接回應，拜登辦公室裡面有些人不太滿意，就放一些消息出去。不過他們也不想把這個事情弄到太大，只是讓對方知道其實美國還有別的事在運作中，可是不滿意還是要表達。至於「台灣代表處」坦白講已經談了很久，只是說這個事情已經到坎貝爾，就是白宮的「亞洲沙皇」手上，所以就把訊息放出來。這有點談判籌碼升高的味道，可是又不想破局，所以基本上美國國內大報《華盛頓郵報》、《紐約時報》、《華爾街日報》都沒有跟進，就是要留餘地。

對於我駐美代表處有無可能改名為「台灣代表處」？前大使介文汲認為，今年已經不可能改名了，以後也愈來愈不可能。這件事是象徵意義，美國現在的大陸的政策工具已經用的差不多了。改名的事情對美國沒有急迫性，也知道後果嚴重。