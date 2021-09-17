國民黨主席選舉將在25日進行黨員投票，而日前一場電視政見辯論會引起政壇不小討論。有網路輿論分析網站就發現，孫文學校校長張亞中的聲量從第一場辯論會時的5.2%，上升到52%，足足漲了10倍，前新北市長朱立倫從原來領先的53.6%，驟降到29%掉至第二，排名第三的現任黨主席江啟臣則是41.3%，跌到18.8%。

「QuickseeK快析輿情資料庫」17日在臉書貼文提到，近日有媒體報導，國民黨一份內部民調顯示，張亞中以30.6％的支持度，超越原本領先的朱立倫的27.5％，首度躍居4位候選人第1，現任黨主席江啟臣的支持度，則為12.8％，落居第3。

「QuickseeK快析輿情資料庫」指出，透過該系統數據庫解析聲量趨勢資料發現，自8月1日至9月15日這段時間，張亞中的網路輿情聲量，已經從第一場辯論會時的5.2%，上升到52%，足足漲了10倍。朱立倫從原來領先的53.6%，劇降到29%，排名第三的現任黨主席江啟臣則是41.3%，狂跌到18.8%。

國民黨主席候選人 網路聲量走勢圖。(圖/翻攝自 QuickseeK快析輿情資料庫臉書)

「QuickseeK快析輿情資料庫」進一步表示，江啓臣是現任黨主席，有組織、行政上的優勢，在媒體曝光的機會有高過於其他候選人，爭取連任還是有優勢；朱立倫競選過地方諸侯，經歷行政院副院長，也當過黨主席，黨政經歷豐富，一直被外界認定是必然的人選；至於張亞中，一開始被視為是「跑龍套」的角色，怎知才經過一輪辯論會，竟然有這個巨大的轉變，跌破 「專家」的眼鏡。

不過，「QuickseeK快析輿情資料庫」也坦言，下一個待解的問題是，輿情口碑聲量大就代表當選嗎？從過往累積案例觀察，全國性且是單一當選制下的選舉，網路輿情聲量大小，和當選機率的確有正向的關係。不過，封閉性選舉，如這次的國民黨主席，黨員才有資格投票，輿情口碑聲量並沒有正相關。