2021礦山藝術季以復刻「礦山事務所」為主題，邀請金馬影后陳淑芳擔任榮譽所長，號召國際知名地景藝術家王文志，並邀請8組青年藝術家參與。「2022礦山事務所所長線上競選活動」由瑞芳區新山里長吳苓芳及瓜山里長張英傑各帶領4組創作團隊，組成東、西礦區二戰隊競選，當選人除協助2021礦山藝術季各項活動推廣外，也將號召里民共同規畫2022礦山藝術季。

至9月16日止，東礦區獲1184票；西礦區獲1616票。歡迎民眾9月26日前上官網投票，將有機會抽中限量礦山藝術季作品，趕快來支持喜愛的礦區戰隊。

2021礦山藝術季延續日礦株式會社「一山一家」的精神，邀集青年藝術家共聚山城，並與在地居民共創作品！「2022礦山事務所所長線上競選活動」分成東、西礦區進行競賽，「東礦區」由吳苓芳里長帶隊，隊員及其作品包括藝術家黃仲辰《礦石菓子店》、曾熙凱《礦物園》、廖翊婷《山人郵局》及嵐嶺藝術工作室《回憶修復師》等；「西礦區」由張英傑里長帶隊，隊員及其作品包括藝術家朱婉萍《青青復耕》、林書豪《地質實驗室》、陳昱榮《消聲之城》及初樸建築師事務所《填治》等。

目前二隊戰況激烈，需要您的熱情支持！參加活動將有機會抽中限量「收藏礦山藝術季」作品，包括：以3D列印製作的礦物仿生動物30隻、以青草祭常被採集的植物所製成的「礦山野草茶帖禮盒」30份、由礦山泥土燒製而成的「山中皿」30個及《礦石菓子店》研發的「礦石酥禮盒」30份等。件件作品都非常精美！還等什麼？趕快上藝術季活動官網投票吧！

黃金博物館館長謝文祥表示，2020年起連續兩年推出礦山藝術季活動，以地景藝術連結文化資產及礦業地景，用藝術行動連結社區情感，獲得熱烈迴響。

2021年雖受疫情影響，藝術季取消大型集會活動，但仍邀請國際地景藝術家王文志及8位(組)青年藝術家與地方共創，推出1件國際級地景藝術實體作品創作《方舟上的集會所》、8件線上作品及經修復的2020礦山藝術季5件作品等，自2021年7月16日線上線下同步開展以來，截至9月初，已觸及44萬多觀賞人次，廣獲在地居民、藝術夥伴及網友們一致讚賞！

為回應各界熱情，2021礦山藝術季系列活動好評加碼，期程延至110年10月11日止，並陸續推出數位博物館720度環景欣賞水金九美景、八角亭再現特展及礦山小旅行活動等精彩內容，歡迎民眾持續關注。