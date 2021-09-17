中秋連假今年有4天連續假期，桃園市環保局考量市民垃圾排出需求，仍維持既定的周收5日原則，僅周三和周日休息，中秋節連續假期除19日適逢周日停收外，18日、20日、21日等3天仍維持正常清運，民眾仍可依原訂時間將垃圾交給垃圾車清運處理。

環保局長呂理德表示，依據過往經驗考量中秋連假往往是民眾垃圾排出較多的時候，中秋連假清潔隊不打烊仍維持既定服務，清潔隊員將犧牲假期持續為民服務。桃園二級加強警戒至9月23日，涵蓋中秋連假，民眾疫情期間外帶餐食機會更多，垃圾量也將隨之大增，他也呼籲，丟垃圾時務必做好分類、減少一次性餐具使用，也可減少垃圾產生量。

環保局強調，因應非洲豬瘟全國禁止廚餘養豬，也請民眾可以配合惜食減量、做好廚餘分類，廚餘瀝水後再丟棄，生豬肉不可丟廚餘桶等政策，也請民眾維持住家周遭環境整潔也方便清潔隊後續收運作業。此外，家庭烤肉後的木炭灰燼一定也請要確實用水澆熄降溫後再排出，避免造成收運垃圾的危害。