南投縣烏溪流域鳥嘴潭人工湖工程，在工區發現會致癌的有害廢棄物石綿，雖然中區水資源局澄清挖掘出的篩下物（碎屑）沒有石綿，但經南投縣環保局採樣檢驗，結果17日出爐，確認篩下物含有石綿成分，屬於有害事業廢棄物，因此依法裁罰48萬元。

經濟部水利署中區水資源局興建的鳥嘴潭人工湖工程，投資近200億元，自烏溪取水，預計今年底開始部分供水，主要供應彰化縣的民生用水，全部工程則將於2022年完工。

鳥嘴潭工區發現的廢棄物中，150公噸的石綿，已依規定交由民間環保公司銷毀處理；另外，還有1500立方公尺的篩下物，中水區自行委託採樣檢驗後，認為沒有石綿成分，因此載往彰化縣的土資場堆置。

南投縣環保局表示，中水局處理該批石綿篩下物時，未事先依規定，提出廢棄物處置計畫及廢棄物清理計畫書變更，即依一般事業廢棄物，逕自委託不具有害事業廢棄物清理資格的業者，將石綿篩下物全數清運至土資場。

由於篩下物檢驗出含有石綿成分，屬於有害事業廢棄物，中水局違反《廢棄物清理法》規定，將依法重罰48萬元罰鍰；環保局並將限期請中水局提出處置計畫書，待該局審查核准後，才能清除處理。環保局進一步表示，中水局在今年5月31日，自行委託採樣的樣品，採樣方法不符合行政院環保署規定，致未檢驗出含石綿成分，並非中水局所稱經檢驗無石綿成分存在，確屬有害事業廢棄物。

環保局呼籲中水局，務必重視鳥嘴潭人工湖工程有害廢棄物問題，並建議中水局辦理全區有害廢棄物範圍、數量調查，確實妥善清除處理，確保水質安全，環保局也將依《廢棄物清理法》規定嚴格把關，監督中水局後續作為。