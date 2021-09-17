台中市衛生局未來將增3檢驗員，增加檢驗量能。（張妍溱攝）

台中市衛生局守護食安，再添利器！17日啟用1台最佳檢驗利器「液相層析串聯質譜儀」，投入瘦肉精及其他動物用藥的檢驗工作，可驗多達21種瘦肉精，衛生局長曾梓展指出，造價5千多萬的實驗室，助攻食品檢驗量能及精準度，明年再增3名檢驗員，為民眾的食安把關。

「液相層析串聯質譜儀」啟用典禮現場，由台中市食品藥物安全處組長陶煥龍，現場導覽解說，專業檢驗員當場示範操作，包括，採樣、前處理萃取、淨化、濃縮、質譜儀分析等，最後再透過檢驗報告判讀審核，全方位守護市民健康。

台中市衛生局長曾梓展表示，擁有6星級雙認證實驗室於2013年5月啟用，在台中市議會及衛生福利部食品藥物管理署的支持下，逐年投入經費增購新型檢驗儀器及檢驗相關人力與物力，這次向中央爭取經費補助，再添「液相層析串聯質譜儀」，目前共有2台，1年可檢驗約1400件的量能。

副市長陳子敬說，市府堅拒萊劑，稽查進口源頭、製造業者、販售通路、校園及長照養護機構等場域，動員衛生、經發、教育、農業、觀旅、社會局等，今年截至8月底，完成查驗1萬6967件，其中包含抽驗1526件，檢出52件含有萊劑，其中1件牛肉萊克多巴胺超標，已依規開罰。

衛生局長曾梓展表示，「液相層析串聯質譜儀」針對動物用藥進行檢驗，不論是萊劑或其它用藥都適用，從出口國核准使用瘦肉精的肉品，到國產肉品各類動物用藥的後市場抽驗監測均會把關，非僅限定特定肉類。