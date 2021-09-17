第一銀行瑞芳分行陳姓女行員在今年8月受理一名印尼籍看護工辦理開戶及匯款業務時，由於金額與平常提領習慣異常，特別進行關懷提問發現異狀，當時印尼女移工表示要領錢去取回被扣留的國際包裹，行員直覺有異，即時通報警方成功攔阻詐騙，保住移工辛苦存下的27萬辛苦錢。

新北市瑞芳警分局長王鴻儒今（17日）前往第一銀行瑞芳分行頒發獎座及超商禮券，表揚行員的積極、熱心、細心，協助攔阻詐騙為民眾看守荷包。

警方指出，詐騙集團慣用伎倆不變，但詐騙話術常與時事結合，讓民眾虛實真假難辨，以致受騙上當。為防止民眾遭詐騙，故警方與轄內金融機構及超商建立聯防阻詐網絡，宣導反詐最新資訊及通報機制，以維護民眾財產安全。

王鴻儒表示，金融機構行員及超商店員平時業務繁雜，為守護民眾荷包，百忙當中仍以服務熱忱協助阻詐。為了鼓勵更多的銀行行員與超商店員加入打詐的行列，特別親至現場感謝鼓勵。凡事小心求證，保持冷靜，如認為疑似遭詐騙，請立即撥打110、165詢問，或至就近派出所尋求協助，避免金錢遭詐，造成損失。