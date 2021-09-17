中秋連假4天假期即將從18日開跑，但受到疫情影響，多縣市都祭出在戶外烤肉的限制，民眾無法享受在河濱群聚烤肉，感受「一家烤肉萬家香」的氣氛，想要烤肉基本上只能在家裡烤，過過乾癮。對此，已故醫師林杰樑粉專特別PO出7項「室內烤肉」的安全提醒。

有「俠醫」之稱的毒物科名醫林杰樑離世後，臉書粉專由遺孀譚敦慈女士及學生們共同經營，繼續向大眾宣導毒物新知和正確飲食概念。中秋連假前夕，粉專發文寫道，「疫情持續一年多，大家都辛苦了，期待中秋後疫情遠離回歸正常生活，祝福大家中秋節快樂。」另外，由於今年受疫情影響，不能戶外烤肉，只能在家烤，因此，粉專也PO文分享室內烤肉的7個安全注意事項。

※在家烤肉安全指南：

1.不要在室內生火燒炭（包括樓梯間），以免一氧化碳中毒。

2.木碳要燒紅不冒煙才能烤食材。

3.要保持室內通風，使用電烤盤也會有油煙產生，即使開冷氣仍要開一個拳頭大的縫隙通風。

4.電烤盤大多數是不沾塗層，所以不要直接使用酸性調味料如醋、蕃茄醬，也不要用銳利的夾子、鏟子，帶骨及帶刺的食材先剪掉銳利部分。

5.所有食材務必保存好也要烤熟再吃，生食易造成細菌、病毒感染。

6.香腸、雞腿、雞翅先煮再烤，調味料最後再灑上可以減少鹽分的攝取。

7.先燒烤蔬菜再烤肉，烤盤較易清潔，先吃蔬菜再吃肉更健康。

貼文曝光後，不少民眾留言表示，「謝謝毒物專家團隊還願意關心我們健康。」網友也呼籲，為了防疫最好不要烤肉，「我家不烤肉，我買肉片回家慢火煎香腸放電鍋蒸，再放小烤箱烤10分鐘」；也有人建議「火鍋代替烤肉」，還得到粉專回覆說，「更好」。

受新冠疫情影響，為避免群聚，台灣本島各縣市多禁止民眾在中秋連假期間在各戶外空間烤肉，僅能在家和同住家人烤肉；台北市雖開放河濱公園以外戶外空間烤肉，但須遵守維持社交距離、梅花座等防疫規定。