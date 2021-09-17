星座運勢網站「蘇米的星座館」分享，雙子座、天蠍座、巨蟹座在中秋節過後最有希望脫離單身，他們這段時間桃花運越來越旺，能夠遇到理想的對象，兩人感情迅速升溫，短時間內確認彼此的心意，順利展開甜蜜的戀情。

▍1.雙子座

單身的雙子座如果想要找到戀人，近期要好好發展自己的興趣，多多加入相關的社團或聊天群組，主動尋找各式各樣與愛好有關的活動，就能藉此增旺桃花運，有機會從中遇到條件不錯的對象，而且又有共同話題，相處起來非常有話聊，也可能因此擴大人脈，認識更多新朋友，朋友之間互相幫忙牽線，因此認識心動的對象，中秋節過後脫離單身的機率大增。

▍2.天蠍座

天蠍座本身就充滿吸引力，在中秋節前後更是魅力值破表，追求者變多，很多異性都主動表示想要進一步認識，從這些人當中，能夠遇到心動的對象，只要釋出好感，對方就會積極展開追求，有機會在短時間內展開交往，如果想要慢慢來，也可以向對方說明，一切都能按自己喜歡的步調進行。中秋節後天蠍座心情特別愉快，無論有沒有戀情都能活在幸福的氛圍之中。

▍3.巨蟹座

巨蟹座近期的桃花運很旺，脫離單身的機率很高，最近可能會藉由朋友介紹認識感興趣的對象，也可能從友誼發展出曖昧，發現真愛就在身邊，彼此相遇的時機、條件都剛剛好，兩人都是對方的理想型，因此能夠迅速讓感情升溫，相處起來非常甜蜜，中秋節過後就能順利交往，展開一段甜蜜的戀情。