自從6名巴勒斯坦人據稱靠它從以色列戒備最森嚴的監獄中逃脫，這根簡陋的湯匙，與傳統的旗幟和標語一同成為巴勒斯坦人的反抗象徵。

9月6日，6名巴勒斯坦激進組織成員從吉爾波監獄（Gilboa Prison）挖出的一條隧道逃脫。在社群網路流傳的照片可看到，這群囚犯在牢房內水槽下挖了一個洞，開挖出直通監獄外的隧道。

這場宛如好萊塢大片的神奇逃獄秀，據稱靠的是一根湯匙，在網路上被稱為「奇蹟湯匙」。

不過，究竟湯匙是不是真的越獄工具，或是它的作用有無被誇大，起初並不明確。

直到15日，被抓回的越獄囚犯之一的辯護律師告訴法新社，他的客戶馬默德．阿布杜拉．阿爾達（Mahmoud Abdullah Ardah）說，他們在牢房中開挖隧道的工具除了湯匙還有盤子，甚至水壺把手。

律師馬哈加納（Roslan Mahajana）表示，開挖隧道的工作從去年12月展開。

阿爾達和其他3名逃犯後來被以色列在約旦河西岸出動的大批搜捕軍隊捕獲。

越獄的6人都被指控密謀或執行對以色列的攻擊行動。

這起罕見越獄事件目前仍有兩人在逃，以色列開始追究導致這起尷尬事件的疏失，巴勒斯坦人則視這起事件為「勝利」。

巴勒斯坦作家奧拉比（Sari Orabi）在網站Arabi 21寫道：「只要有決心、警覺心…和機靈，還有一支湯匙，就有可能挖出讓那些巴勒斯坦人逃離的隧道」。

巴勒斯坦漫畫家薩巴尼（Mohammed Sabaaneh）說，整起越獄事件很有「黑色幽默」，也暴露出以色列維安系統的可笑之處。

除了巴勒斯坦地區以外，其他地方聲援遭以色列關押囚犯的示威抗議，也持湯匙作為象徵。

在科威特，藝術家阿布達爾（Maitham Abdal）雕刻出一隻巨大的手，牢牢握著一支湯匙，據他稱那是「自由湯匙」。

安曼的平面設計師卡特納尼（Raed al-Qatnani）也受到類似啟發，畫出6個人影走在通往自由的橋梁上，而橋的形象就是一支巨大湯匙。

而在1967年起被以色列佔領的約旦河西岸城市圖卡瑞姆（Tulkarem），這起越獄事件令馬哈達威（Ghassan Mahdawi）回憶起往事。

他在1996年也曾與另一囚犯挖隧道逃出以色列監獄，但靠的不是餐具，而是釘子。他因為隸屬巴勒斯坦武裝組織被捕入獄。

他說：「沒有囚犯辦不到的事…而體系總是有漏洞。」他後來被捕回籠，總共關押19年後才出獄。

他認為，最近這起越獄事件可能利用不只湯匙，還有其他監獄裡可以取得的物品，達成了每個囚犯都夢想卻鮮少人成功的逃脫劇。

他說：「每個囚犯都想逃出以色列監獄，而靠著一支湯匙辦到，足以載入史冊。」